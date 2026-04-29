Les actions de Starbucks remontent alors que le redressement mené par Niccol ramène les clients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour: cours de l'action, commentaires d'analystes et contexte) par Akriti Shah et Juveria Tabassum

29 avril - L'action Starbucks SBUX.O a progressé de 5% mercredi après que la plus grande chaîne de cafés au monde a relevé ses prévisions annuelles , signe que le plan de redressement du directeur général Brian Niccol commençait à porter ses fruits.

Brian Niccol, qui a pris ses fonctions en septembre 2024, s'efforce de redynamiser la chaîne de cafés en difficulté grâce à sa stratégie "Back to Starbucks". Sous sa direction, l'entreprise s'est concentrée sur la simplification des menus, la réduction des temps d'attente, l'augmentation des effectifs et l'intégration de technologies en magasin pour traiter plus efficacement les commandes.

La fréquentation a augmenté dans toutes les tranches de revenus, a déclaré Brian Niccol. Les effets de l'incertitude économique ne se sont pas reflétés dans le comportement des consommateurs, la tendance positive des ventes s'étant poursuivie jusqu'en avril, a-t-il ajouté.

Selon les données de Placer.ai, le nombre moyen de visites par établissement Starbucks a augmenté de 5,9% au cours du trimestre janvier-mars.

"La reprise se distingue par son ampleur, ce qui indique que le redressement est structurellement solide plutôt que dépendant d’un groupe spécifique", ont déclaré les analystes de Stifel.

Au moins cinq sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours pour l'action après la publication des résultats du deuxième trimestre.

"Starbucks a stimulé la croissance des dépenses aux États-Unis dans toutes les tranches de revenus et d'âge, ce qui témoigne de l'appétit des consommateurs pour les innovations tendance, même dans un contexte macroéconomique incertain", ont déclaré les analystes de Morningstar.

Les efforts de Starbucks pour renouveler son programme de fidélité en mars ont également contribué à augmenter la fréquence des inscriptions, notamment parmi la génération Z et les milléniaux, ont noté les analystes de TD Cowen.

Mais alors que les ventes ont augmenté, ses marges d'exploitation en Amérique du Nord sont tombées à 9,9%, contre 11,6% il y a un an, reflétant une augmentation des investissements en main-d'œuvre.

"Nous nous concentrerons de plus en plus sur les marges en Amérique du Nord au cours des prochains trimestres", ont déclaré les analystes d'UBS, tout en ajoutant que certains bénéfices devraient commencer à se faire sentir grâce à l'amélioration opérationnelle, notamment un meilleur temps de service, ainsi qu'aux efforts de réduction des coûts déployés au cours de l'année écoulée.

L'action Starbucks a progressé d'environ 15,5% depuis le début de l'année et se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 36,08.