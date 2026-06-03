RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 3 juin

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Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- SpaceX d'Elon Musk SPCX.O prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse à 135 dollars par action, en vendant 555,6 millions d'actions afin de lever 75 milliards de dollars , ce qui en ferait la plus grande introduction en bourse de l'histoire.

- Le Canada a eu une réunion constructive avec les États-Unis concernant la révision de leur accord de libre-échange, a déclaré Dominic LeBlanc, ministre canadien chargé du commerce entre le Canada et les États-Unis.

- GitLab GTLB.O supprime 350 postes à temps plein, soit environ 14% de son effectif total, dans le cadre d'une restructuration annoncée le mois dernier.

- Sept États américains, menés par New York, ont poursuivi l'administration Trump et une entreprise énergétique française pour avoir annulé un important contrat de concession éolienne offshore au large des côtes de New York en échange d'un engagement de la société à investir plutôt dans des projets liés aux énergies fossiles.

- CBS News a résilié le contrat du correspondant de “60 Minutes” Scott Pelley, s’ajoutant ainsi à plus d’une demi-douzaine de départs ces dernières semaines.

- NewLimit, une start-up spécialisée dans la longévité cofondée par Brian Armstrong, directeur général de Coinbase, a bouclé une levée de fonds qui porte sa valorisation à 3,1 milliards de dollars .