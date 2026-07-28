RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 28 juillet

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le fabricant de produits de puériculture Johnson & Johnson

JNJ.N a accepté de verser 5,5 milliards de dollars pour régler les poursuites judiciaires en cours alléguant que les produits à base de talc de l'entreprise provoquaient le cancer de l'ovaire. Cet accord est subordonné à la participation de 95 % des plaignants restants.

- L’Iran et Oman ont travaillé pour parvenir à un accord garantissant le passage en toute sécurité des navires dans le détroit d’Ormuz, dans un contexte d’accalmie des combats entre les États-Unis et l’Iran.

- Kuwait Petroleum et Kuwait Oil ont signé un contrat de location d’oléoducs d’une valeur de 16 milliards de dollars, portant sur l’ensemble des oléoducs nationaux et d’exportation du pays, avec des investisseurs menés par Blackstone BX.N , Brookfield BN.TO et KKR KKR.N .

- Julie Masino, directrice générale de la chaîne de restaurants américaine Cracker Barrel CBRL.O , a démissionné de son poste et sera remplacée le 10 août par David Deno, ancien directeur général de Bloomin’ Brands BLMN.O .

- Ford F.N a décroché un contrat avec le ministère de la Défense pour développer trois prototypes de camions basés sur ses pick-ups « Super Duty » de la série F, alors que le Pentagone incite les constructeurs automobiles à contribuer à la modernisation et au renouvellement du matériel militaire épuisé par les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine.

- Sazerac, fabricant du cocktail BuzzBallz, a adressé une lettre aux actionnaires de Brown-Forman BFb.N leur demandant de reconsidérer son offre de rachat de 15 milliards de dollars, précédemment rejetée. - Le fabricant de bouteilles de gaz Luxfer LXFR.N a accepté d’être racheté par Wynnchurch Capital pour environ 462,7 millions de dollars; la société prévoit de poursuivre ses activités en tant qu’entreprise privée après la cession.