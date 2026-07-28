L'Europe stable avec les résultats de sociétés malgré le repli de la tech

La City de Londres affiche des résultats supérieurs aux prévisions

Les principales Bourses européennes sont en légère hausse mardi dans les premiers ‌échanges mais la tendance est volatile avec notamment une aversion au risque dans le compartiment technologique dans le sillage de la chute des places asiatiques.

Une avalanche ​de résultats contrastés d'entreprises anime en outre les échanges à la veille de la décision de politique monétaire de la Réservé fédérale américaine (Fed).

À Paris, le CAC 40 avance de 0,56%, à 8.451,01 points, vers 07h35 GMT, soutenu principalement par le compartiment de la consommation. À Londres, le FTSE 100 prend 0,11% et ​à Francfort, le Dax progresse de 0,64%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,24% et le FTSEurofirst 300 de 0,34%. Le Stoxx 600 gagne 0,19%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,21% pour ​le Dow Jones, mais une baisse de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 ⁠et un repli de 0,86% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en ordre dispersé marquée par une chute de 2,2% de l'indice ‌Philadelphia Semiconductor aux Etats-Unis.

En Europe, le secteur technologique ne recule que de 0,97%, limitant la correction observée à Wall Street et en l'Asie, les marchés boursiers sur le Vieux continent étant moins sensibles à la tech en raison de la faible ​pondération de ce secteur dans les principaux indices.

Plusieurs facteurs pèsent ‌sur le compartiment technologique, notamment des inquiétudes accrues concernant le financement des infrastructures d'IA et la concurrence croissante ⁠de la Chine. Le Kospi sud-coréen a perdu en séance jusqu'à 11%, tandis que les indices de référence au Japon et à Taïwan ont reculé d'au moins 4%.

Le secteur technologique, très dépendant des fluctuations sur les taux, est également chahuté alors que la Fed doit rendre mercredi sa décision de politique monétaire à ⁠l'issue de deux jours de ‌débat. Les décisions de la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque du Japon (BoJ) sont elles prévues jeudi et vendredi.

Les résultats de sociétés ⁠continuent parallèlement d'affluer, avec environ 40% de la capitalisation boursière du Stoxx 600 qui publie cette semaine.

Dans le luxe en Europe (+1,53%), en attendant les résultats de ‌Kering dans la soirée, LVMH a pris près de 1% à l'ouverture à la faveur de ventes en hausse organique de 3% ⁠au deuxième trimestre, mais le titre a fini par se retourner après quelques minutes. Hermès gagne 2,47%, Burberry ⁠1,47% et Moncler 1,04%.

Dans l'automobile, Michelin ‌recule de 0,97%, malgré un résultat opérationnel supérieur aux attentes réalisé par le fabricant de pneumatiques, tandis que Mercedes-Benz bondit de 4,70%, le constructeur allemand ayant ​fait état d'une hausse de 22% de son résultat d'exploitation trimestriel.

Renault avance de 2,94%, ‌le constructeur automobile français contestant fermement avoir commis la moindre infraction concernant certains véhicules diesels d'anciennes générations, après une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Stellantis gagne 1,20%, le constructeur ​franco-italo-américain ayant annoncé avoir conclu un accord en vue de céder l'intégralité de sa participation dans l'activité d'autopartage Free2move au groupe de capital-investissement allemand Mutares (+0,20%).

Dans les télécoms Orange progresse de 3,47% après avoir relevé ses objectifs pour cette année, tandis que dans la télévision, Canal+ grimpe de 8,02%, le groupe ayant ⁠fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires semestriel.

Dans le reste des résultats majeurs du jour, Philips chute de 8,63%, les résultats du deuxième trimestre montrant une faible croissance des commandes et une baisse des ventes en Chine, selon les analystes.

Barclays abandonne 4,61% malgré une hausse de 17% de son bénéfice au premier semestre, dépassant les prévisions des analystes.

Unilever grimpe de 5,05%, le géant des biens de consommation ayant dépassé les attentes sur ses ventes du deuxième trimestre.

Sika bondit de 6,64%, à la faveur du relèvement par le fabricant suisse de produits chimiques pour la construction de sa prévision de croissance annuelle des ventes.

(Rédigé ​par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)