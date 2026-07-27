RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 27 juillet

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Voici les principales informations tirées d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le Premier ministre canadien Mark Carney a convoqué des élections partielles dans trois circonscriptions fédérales pour le 31 août, dont une circonscription québécoise que les libéraux au pouvoir espèrent arracher aux conservateurs de l'opposition avant la reprise des travaux du Parlement cet automne.

** Les plus grandes banques canadiennes ralentissent leurs embauches et redéfinissent les rôles de leurs employés à mesure qu’elles développent l’utilisation de l’intelligence artificielle; selon leurs dirigeants, cette technologie réduit le besoin de nouvelles recrues tandis que les employés se tournent vers des tâches à plus forte valeur ajoutée.

** Le Québec prévoit de déployer une version provinciale de la plateforme fédérale de prescription numérique PrescribeIT, après qu’Ottawa a mis fin à ce programme de près de 300 millions de dollars canadiens plus tôt cette année, Telus Health restant le principal fournisseur technologique.

NATIONAL POST

** Les Canadiens ont dépensé 18,1 milliards de dollars canadiens (12,83 milliards de dollars) lors de voyages aux États-Unis en 2025, soit une baisse de 3,3 milliards de dollars canadiens par rapport à l’année précédente, en raison du recul des dépenses liées aux voyages d’agrément, selon les données de Statistique Canada.

(1 $ = 1,4104 dollar canadien)