RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 15 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le chiffre d’affaires d’Anthropic au troisième trimestre a augmenté d’environ 45% par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 16,8 milliards de dollars, alors que cette start-up spécialisée dans l’IA s’apprête à réaliser ce qui pourrait devenir la plus grande introduction en bourse de l’histoire.

- L'Iran a intensifié ses attaques contre des navires près du détroit d'Ormuz; le nombre d'attaques de la semaine dernière équivaut à peu près au total de celles de tout le mois de septembre, après qu'un porte-conteneurs a coulé au large d'Oman à la suite d'une attaque.

- Netflix NFLX.O a annoncé qu’elle allait supprimer environ 1 000 emplois , soit environ 6% de ses effectifs, principalement au sein de ses équipes chargées des produits, de la technologie, des affaires juridiques et des ressources humaines.

- La commission des finances du Sénat a accusé Meta

META.O d’avoir potentiellement détourné les crédits d’impôt fédéraux pour la recherche afin de réduire sa charge fiscale, interrogeant l’entreprise sur les 6,6 milliards de dollars de crédits réclamés au cours des deux dernières années.