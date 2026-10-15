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TSMC: Bénéfice record pour le sixième trimestre consécutif grâce à l'IA
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 08:29

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Le logo de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) lors de la conférence de présentation des résultats du deuxième trimestre de l'entreprise à Taipei

Le logo de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) lors de la conférence de présentation des résultats du deuxième trimestre de l'entreprise à Taipei

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) 2330.TW a affiché jeudi un sixième trimestre consécutif de résultats records, porté par l'essor des dépenses d'infrastructure dans le secteur technologique.

Le groupe a annoncé que son bénéfice net pour le troisième trimestre s'élevait à 763,1 milliards de dollars taïwanais (21,02 milliards d'euros), en hausse de 69% sur un an et dépassant les 746,3 milliards prévus par les analystes, selon les données LSEG.

Ce résultat représente le bénéfice net trimestriel le plus élevé jamais enregistré par TSMC, ainsi que son onzième trimestre consécutif de croissance du bénéfice.

Selon les analystes, la demande pour les capacités de fabrication de puces d'IA du plus grand fabricant mondial de puces d'IA de pointe, ainsi que pour sa technologie avancée d'encapsulation de puces, CoWoS, reste forte.

Cela a propulsé vers de nouveaux sommets l'entreprise la plus valorisée d'Asie, fournisseur clé de Nvidia NVDA.O et d'Apple AAPL.O .

TSMC a toutefois appelé à la prudence pour 2027 en raison des incertitudes macroéconomiques, bien que le groupe ait dit ne voir aucun signe de ralentissement dans ce qu'il a qualifié de "mégatendance de l'IA".

TSMC anticipe une croissance jusqu'à 61% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, pour s'établir entre 52,3 et 54,3 milliards de dollars.

Le groupe a maintenu ses prévisions d'investissements pour 2026 entre 60 et 64 milliards de dollars.

La semaine dernière, l'entreprise a annoncé une hausse de 50% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions du marché et établissant un nouveau record.

(Rédigé par Wen-Yee Lee et Ben Blanchard ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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