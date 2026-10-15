Ericsson: Le bénéfice baisse moins que prévu au T3, malgré la hausse des coûts des composants

Le logo d'Ericsson est visible sur le bâtiment du siège social de l'entreprise à Stockholm

Le fabricant ‌suédois d'équipements de télécommunications Ericsson a annoncé jeudi une baisse ​de son résultat opérationnel au troisième trimestre moins importante que prévu, tout en avertissant que la hausse des coûts ​des composants pèserait sur les marges l'année prochaine.

• Le résultat d'exploitation avant ​amortissements et frais de restructuration ⁠s'est établi à 10,1 milliards de couronnes (903,68 millions d'euros), ‌contre 15,8 milliards un an plus tôt et des prévisions à 7,87 milliards d'après un ​consensus fourni par ‌Ericsson

• Le groupe suédois a indiqué que ⁠les coûts des composants avaient augmenté au cours du trimestre

• "À l’avenir, le marché des réseaux d’accès radio (RAN) stagne, les ⁠incertitudes géopolitiques restent ‌élevées et les coûts des composants constituent ⁠un frein à la marge brute", a déclaré le ‌nouveau président-directeur général Per Narvinger dans un communiqué

• ⁠En juillet, Ericsson avait averti que le ⁠groupe subissait la ‌pression de la hausse des coûts des puces mémoire due ​à l’explosion de la ‌demande en IA

• La marge Ebita ajustée s’est resserrée, passant de 28,1% à ​17,0%, contre une prévision de 14,2%

• Le chiffre d’affaires organique a progressé de 7% pour atteindre ⁠59,5 milliards de couronnes, dépassant les prévisions de 55,4 milliards, et Ericsson a indiqué que les ventes en Amérique du Nord avaient légèrement augmenté, soutenues par le déroulement des projets

(Rédigé par Anna Ringstrom ; version française Coralie Lamarque, édité ​par Augustin Turpin)