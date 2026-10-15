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Arrêts maladie: le gouvernement veut "moins protéger les arrêts courts" et "mieux les longs"
information fournie par AFP 15/10/2026 à 08:35

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Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou à Paris le 14 octobre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou à Paris le 14 octobre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a appelé jeudi à "moins protéger les arrêts maladie courts" et "mieux les longs", avec le double objectif de "mieux soigner" et de "se battre contre les abus".

Jean-Pierre Farandou a écrit la semaine dernière aux partenaires sociaux pour les appeler à trouver d'ici le 19 décembre un accord sur une "réforme structurelle" de la prise en charge des arrêts maladie pour trouver un milliard d'euros d'économies.

"Le cahier des charges que je leur propose est de moins protéger les arrêts courts, pour qu'il y ait moins d'arrêts courts, mieux protéger les arrêts longs, et vous avez trois millions de salariés dans notre pays qui sont mal protégés", comme les intérimaires, a-t-il détaillé sur TF1.

Selon le ministère, le nombre d'arrêts maladie indemnisés a augmenté de 10% en quelques années pour atteindre neuf millions en 2025, pour un coût de 17,9 milliards d'euros pour l'Assurance maladie.

Sur les arrêts longs, "l'idée est de mieux soigner les gens pour qu'ils puissent plus rapidement revenir travailler" et, en parallèle, "il faut se battre contre les abus, parce que ces abus font mal aux finances", a-t-il ajouté, plaidant pour "dépenser moins et dépenser mieux".

"Il faut responsabiliser aussi les entreprises pour la prévention", a souligné Jean-Pierre Farandou.

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2 commentaires

  • 09:39

    Un jour il faudra peut être commencer a retirer de l argent a ceux qui ne travaillent, donc ne cotisent pas au lieu de toujours taper sur le monde du travail .
    Il ne faut pas s étonner que la jeunesse ne veut plus travailler.

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