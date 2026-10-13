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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 13 octobre
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 07:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le FMI a averti que les conflits persistants, les coûts élevés de l'énergie et les bouleversements technologiques rapides creusent les disparités économiques mondiales, alors que les progrès accentuent le fossé économique entre les pays.

- Elon Musk a fait don de plus de 276 millions de dollars à des groupes républicains et à son super PAC depuis juillet, ce qui fait de ce milliardaire le plus grand donateur connu de ce cycle électoral de mi-mandat aux États-Unis.

- Meta Platforms META.O a dévoilé deux nouveaux modèles phares d’IA, Muse Wonder et Muse Wonder Full, alors que l’entreprise cherche à réduire l’écart avec ses concurrents Anthropic et OpenAI.

- Le commandant en chef des forces armées de l’OTAN, Grynkewich, a déclaré que la stratégie de l’alliance consistant à « bloquer, contrer et briser » dissuaderait la Russie dans le cadre d’un conflit plus large, et a exceptionnellement dévoilé l’essentiel du plan de guerre classifié de l’OTAN afin de rassurer les alliés européens de l’Ukraine.

Guerre en Ukraine
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