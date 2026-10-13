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Stellantis-Les livraisons baissent de 1% au T3, les BEV progressent en Europe
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 08:54

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Usine de production de Stellantis à Poissy, près de Paris

Usine de production de Stellantis à Poissy, près de Paris

Stellantis ‌a annoncé mardi que ses livraisons ​avaient diminué de 1% au troisième trimestre en glissement annuel, pour atteindre environ ​1,29 million de véhicules, la croissance des BEV ​en Europe étant ⁠contrebalancée notamment par le recul en ‌Amérique du Nord.

Dans un communiqué, le groupe franco-italo-américain a indiqué ​que ‌ses facturations consolidées avaient reculé ⁠de 12% en Amérique du Nord, invoquant les arrêts de production estivaux ⁠planifiés.

Les volumes ‌ont également baissé de 21% ⁠au Moyen-Orient et en Afrique, ‌le quatrième constructeur automobile mondial ⁠citant le recul du marché ⁠turc.

En Europe ‌élargie, les livraisons ont toutefois augmenté ​de 10%, portées ‌par la croissance des BEV (véhicule électrique à batterie).

À l'occasion cette ​semaine du Mondial de l'Auto de Paris, Stellantis lance six ⁠nouveaux modèles et dévoile neuf concept-cars, dont le retour de la célèbre 2CV Citroën en version électrique, présentée dimanche.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 09:04

    BEV ???

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