Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec BP, Bellway, Whitbread)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* LVMH LVMH.PA a fait état lundi soir d'une croissance organique de ses ventes en-dessous des attentes au troisième trimestre, en raison de la faiblesse de la demande pour ses articles de mode et ses maroquineries.

* ERAMET ERMT.PA a confirmé lundi son intention de lancer une augmentation de capital avec Droits Préférentiels de Souscription (DPS) de 500 millions d'euros au quatrième trimestre de 2026 qui va faire de l'État français le principal actionnaire du groupe.

* STELLANTIS STLAM.MI - Le constructeur automobile franco-italo-américain a annoncé mardi que ses livraisons avaient diminué de 1% au troisième trimestre en glissement annuel, pour atteindre environ 1,29 million de véhicules, la croissance des BEV en Europe étant contrebalancée notamment par le recul en Amérique du Nord.

* PUBLICIS PUBP.PA a confirmé mardi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, après avoir publié une croissance organique supérieure aux attentes au titre du troisième trimestre, portée par la demande des clients en matière de marketing basé sur l'intelligence artificielle (IA).

* TOTALENERGIES TTEF.PA a annoncé lundi que la libération des stocks stratégiques de diesel annoncée par le gouvernement mercredi dernier entraînerait une baisse de ses prix à la pompe d'environ 10 centimes d'euro par litre de diesel routier, à compter du 1er novembre 2026 et jusqu'au 31 janvier 2027.

* CARREFOUR CARR.PA a déclaré lundi que 80 de ses supermarchés avaient été touchés par une cyberattaque qui a affecté les systèmes de réfrigération de plusieurs centaines d'autres établissements dans la nuit de dimanche à lundi en France.

* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA a annoncé lundi l'acquisition à venir de 100% du capital de la banque allemande IKB Deutsche Industriebank AG.

* STMICROELECTRONICS STMPA.PA a annoncé mardi que le groupe de semi-conducteurs proposera le renouvellement de Jean-Marc Chéry comme -président du directoire et directeur général pour une durée d'un an.

* SPIE SPIE.PA - RBC a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "performance du secteur".

* GIVAUDAN GIVN.S Le fabricant suisse de parfums et d'arômes a annoncé mardi une croissance organique de son chiffre d'affaires nettement supérieure aux attentes pour le troisième trimestre, portée par sa division parfumerie et par la poursuite de la reprise dans le secteur des arômes.

* BP BP.L - Le géant pétrolier britannique a déclaré mardi qu'il prévoyait d'enregistrer entre 3 et 4,5 milliards de dollars de dépréciations dans ses résultats du troisième trimestre, liées à son segment gaz et énergies à faible émission de carbone.

* NOKIA NOKIA.HE - La société finlandaise a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue de céder son activité Enterprise Campus Edge (ECE) au fonds d'investissement privé Aurelius.

* SHELL SHEL.L - Le géant de l'énergie a critiqué mardi le projet du gouvernement australien visant à obliger les producteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) à réserver une partie de leur production à la consommation nationale.

* WHITBREAD WTB.L - Le propriétaire de la chaîne Premier Inn a réaffirmé mardi son plan de redressement sur cinq ans et a recommandé à ses actionnaires de voter contre la demande de l'investisseur activiste Corvex Management, qui souhaite obtenir un siège au conseil d'administration.

* BELLWAY BWY.L - Le promoteur immobilier britannique a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que ses marges d'exploitation sous-jacentes pour l'exercice 2027 continuent de reculer, sous l'effet de la baisse du nombre de livraisons, de la hausse des taux hypothécaires et des pressions sur les coûts liés au conflit au Moyen-Orient.

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(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)