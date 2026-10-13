information fournie par Reuters • 13/10/2026 à 08:53

Publicis confirme ses objectifs avec la demande en marketing basée sur l'IA

Le salon VivaTech, consacré à l'innovation et aux start-ups, à Paris

‌Publicis a confirmé ​mardi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, ​après avoir publié ​une croissance organique ⁠supérieure aux attentes ‌au titre du troisième trimestre, portée ​par ‌la demande ⁠des clients en matière de marketing basé ⁠sur ‌l'intelligence artificielle (IA).

Le chiffre ⁠d’affaires organique ‌du géant ⁠publicitaire français a progressé ⁠de 5% ‌au cours du ​trimestre, ‌alors que les analystes tablaient sur ​4,8% dans un ⁠consensus fourni par l’entreprise.

(Rédigé par Leo Marchandon ; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin ​Turpin)