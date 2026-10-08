RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 8 octobre

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- La branche canadienne de la famille Weston, milliardaire , a accepté de racheter la chaîne de pharmacies Boots pour un montant de 8,9 milliards de dollars, anéantissant ainsi les espoirs d’une introduction en bourse à Londres.

- Royal Mail prévoit de supprimer jusqu’à 2 500 emplois au siège social et de soutien d’ici la fin de l’année prochaine, dans le cadre d’une rationalisation de ses activités suite à des modifications de la réglementation relative à sa couverture nationale.

The Guardian

- Les raffineries de Shell SHEL.L devraient réaliser des bénéfices records sur chaque baril de carburant produit, les pénuries sur le marché mondial ayant entraîné une flambée des prix à la pompe à des niveaux sans précédent partout dans le monde.

- S’exprimant à Singapour, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré que les ratios dette/PIB mondiaux se situaient à leur plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale et qu’ils étaient en passe d’atteindre 100 % dans les années à venir.

The Telegraph

- Le constructeur de voitures de sport Lotus a réduit de plus de moitié ses effectifs au Royaume-Uni après que les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump ont provoqué un effondrement des ventes.

- Porsche PSHG_p.DE s'apprête à augmenter ses prix jusqu'à 50.000 livres (66.045 dollars) alors que la marque de luxe allemande, en difficulté, cherche à se positionner davantage sur le haut de gamme. Le géant automobile a déclaré mercredi que cette hausse de 20 % sur ses modèles les plus chers lui permettrait d'augmenter ses bénéfices tout en vendant moins de véhicules.

Sky News

- Baillie Gifford US Growth Trust, qui détient des actions dans SpaceX SPCX.O d’Elon Musk et qui est pris pour cible par un activiste américain, exhorte les ministres à plaider en faveur d’une refonte des règles de la City face à une avalanche de campagnes visant à renverser les conseils d’administration.

- Les ministres font appel à des conseillers pour évaluer la faisabilité financière du projet de troisième piste de Heathrow, d’un coût de 49 milliards de livres sterling, alors que l’on s’attend de plus en plus à ce que la date butoir de 2035 soit dépassée de quatre ans.

The Independent

- HSBC HSBA.L s'apprête à supprimer des emplois au sein de sa division britannique de gestion de patrimoine, dans le cadre d'efforts visant à intensifier l'utilisation de l'IA pour servir plus efficacement sa clientèle fortunée.

(1 dollar = 0,7571 livre sterling)

(1 livre sterling = 1,3215 dollar)