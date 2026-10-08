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La start-up d'IA Manus lève plus de 500 millions de dollars
information fournie par AFP 08/10/2026 à 11:13

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Le logo de Manus sur un téléphone portable, à Pékin, le 28 avril 2026 ( AFP / GREG BAKER )

Le logo de Manus sur un téléphone portable, à Pékin, le 28 avril 2026 ( AFP / GREG BAKER )

La start-up d'intelligence artificielle (IA) Manus, dont le rachat par Meta avait été bloqué par le gouvernement chinois, a annoncé jeudi avoir bouclé un tour de table qui lui a permis de lever plus de 500 millions de dollars.

Butterfly Effect, la société mère de Manus, a indiqué dans un communiqué publié sur le réseau social chinois WeChat que ce tour de table avait été mené par Boyu Capital et IDG Capital, avec la participation d'investisseurs existants, notamment Tencent, HSG Capital et ZhenFund.

Cette annonce intervient quelques semaines seulement après que cette entreprise, fondée en Chine et basée à Singapour, a déclaré avoir repris ses activités de manière indépendante après s'être séparée du géant américain de la technologie.

La société n'a pas divulgué sa dernière valorisation, mais des informations parues précédemment dans la presse faisaient état d'une capitalisation de 4 milliards de dollars, soit le double du prix proposé par Meta pour la société en décembre dernier.

Manus et Meta avaient annoncé en décembre dernier un accord d'acquisition de 2 milliards de dollars, l'une des plus importantes opérations de rachat de l'histoire de Meta.

Mais l'organisme chinois chargé de la planification économique a déclaré en avril que l'accord devait être annulé, tandis que Pékin aurait restreint les déplacements à l'étranger de deux des cofondateurs de Manus.

En septembre, Manus a annoncé la reprise de ses activités indépendantes, après des mois d'efforts pour démanteler l'opération d'acquisition par Meta.

Plus tard dans le mois, l'entreprise a lancé une mise à jour majeure de son outil d'agent IA, Manus 2.0, ainsi qu'une nouvelle application autonome appelée Cue.

Cue permet aux utilisateurs de créer leurs propres agents personnels pour des tâches telles que la réservation de restaurants et les appels téléphoniques, à l'instar du nouvel outil d'agent personnel de Meta, Muse.

Manus avait déclaré à l'époque qu'elle constituait également des équipes pour "développer des produits destinés au marché national".

Les deux cofondateurs, qui auraient auparavant été empêchés de quitter la Chine, ont été aperçus lors du récent événement de lancement de produits organisé par Manus à Singapour le mois dernier.

IA: Intelligence artificielle
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