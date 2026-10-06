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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 6 octobre
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 03:57

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Andy Burnham envisage de reporter à l’automne prochain la décision concernant l’augmentation des dépenses de défense par le gouvernement, dans l’espoir d’une amélioration de l’économie britannique.

- Le producteur de pétrole et de gaz Ithaca Energy

ITH.L , spécialisé dans la mer du Nord, se développe pour la première fois à l'international grâce à un accord de 860 millions de dollars visant à s'implanter au Canada, en rachetant un portefeuille d'actifs de la compagnie pétrolière Suncor

SU.TO .

The Guardian

- Le groupe BT BT.L a accepté de racheter le fournisseur d’accès à Internet haut débit TalkTalk, alors en redressement judiciaire, dans le cadre d’un accord de sauvetage de 400 millions de livres sterling qui permettra de sauver 900 emplois.

- Le Royaume-Uni examine actuellement la possibilité d’imposer des droits de douane sur les importations de voitures chinoises afin de s’aligner sur l’UE et de renforcer son argumentaire en faveur de son inclusion dans la nouvelle législation visant à protéger les secteurs manufacturiers européens, notamment l’automobile et la chimie.

The Telegraph

- La Grande-Bretagne a lancé une évaluation de sécurité après que le développeur de ChatGPT a averti que l’un de ses bots IA était devenu incontrôlable et avait tenté, de manière « non autorisée », d’accéder à des données officielles britanniques.

- La Banque de Bahreïn et du Koweït BBKB.BH envisage d'acquérir une participation de 20 % dans Panmure Liberum, le courtier de la City, ce qui laisse espérer un nouvel afflux d'investissements du Moyen-Orient sur les marchés boursiers londoniens.

Sky News

- J Sainsbury SBRY.L a mené des discussions de fusion avec son concurrent Morrisons plus tôt cette année – un accord qui aurait représenté le rapprochement le plus important du secteur depuis plus de cinq ans.

Fusions / Acquisitions

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Pétrole WTI
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SAINSBURY
324,350 GBX LSE +0,45%
SUNCOR ENERGY
61,120 EUR Tradegate -0,15%
SUNCOR ENERGY
97,990 CAD TSX -1,17%
SUNCOR ENERGY
68,750 USD NYSE -1,17%
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