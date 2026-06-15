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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 15 juin
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 02:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a riposté aux détracteurs de la politique de vente d'obligations de la banque centrale, affirmant que ce programme n'avait pas coûté d'argent aux contribuables et qu'il ouvrait la voie à une nouvelle série de mesures d'urgence. - Johnson & Johnson JNJ.N a averti qu’il pourrait cesser de fournir des médicaments gratuits dans le cadre des nouveaux programmes d’accès anticipé en Grande-Bretagne, marquant une escalade du conflit qui oppose le secteur à l’administration fiscale britannique (HM Revenue and Customs).

The Guardian

- Les ministres envisagent de transférer aux maires régionaux les milliards de livres sterling provenant des taxes foncières professionnelles, dans le cadre de l'une des plus importantes réformes du système fiscal anglais de ces dernières années. - Le Premier ministre britannique Starmer s'apprête à interdire aux moins de 16 ans l'accès aux principales applications de réseaux sociaux telles que TikTok, Instagram et X, dans le cadre de restrictions radicales qualifiées d’“Australia plus”.

The Telegraph

- Les entreprises de recharge de véhicules électriques menacent de supprimer 2 milliards de livres sterling (2,69 milliards de dollars) d'investissements si le Premier ministre britannique Keir Starmer assouplit les objectifs de zéro émission nette du Parti travailliste.

Sky News

- Le groupe minier Metals Exploration MTL.L annoncera dès lundi qu'il a obtenu les droits d'exploration pour le cuivre et l'or à Batong Buhay, au nord de la capitale philippine, Manille. - Les dirigeants des principaux établissements de crédit, notamment Barclays BARC.L , Lloyds Banking Group LLOY.L et NatWest Group NWG.L , s'entretiendront lundi avec Rachel Blake, secrétaire économique au Trésor.

The Independent

- Le Premier ministre britannique Starmer a déclaré que l'accord entre l'Iran et les États-Unis constituait “une avancée extrêmement importante vers la fin de la guerre”.

(1 $ = 0,7434 livre sterling)

Guerre en Iran

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LLOYDS BANKING G
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NATWEST GRP
614,100 GBX LSE +4,51%
NATWEST GRP
4,957 GBX LSE -95,90%
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