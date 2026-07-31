IAG: Benefice en baisse au T2, impacté par la guerre en Iran

Signalétique pour IAG (International Airlines Group) au siège de British Airways et au siège social d'IAG à Harmondsworth, à l'ouest de Londres

IAG, propriétaire de ‌British Airways, a annoncé vendredi une baisse de ​16% de son bénéfice au deuxième trimestre, pénalisé par la flambée des coûts du carburant et la ​faiblesse de la demande de voyages liée au conflit au ​Moyen-Orient, et a indiqué qu'il ⁠s'attendait désormais à ce que sa capacité ‌reste stable cette année.

IAG, qui détient également Iberia et Aer Lingus, a indiqué que ​ses coûts de ‌carburant pour l'année se situeraient entre ⁠8,3 et 8,6 milliards d'euros, soit un peu moins que les quelque 9 milliards d'euros prévus en ⁠mai.

Le groupe ‌a enregistré un résultat d'exploitation de 1,41 ⁠milliard d'euros pour le trimestre, en baisse ‌par rapport aux 1,68 milliard d'euros enregistrés ⁠un an plus tôt, mais légèrement supérieur ⁠aux 1,37 ‌milliard d'euros prévus par les analystes dans un sondage ​réalisé par la ‌société.

Ces résultats viennent renforcer la pression et l'incertitude mises en évidence ce ​mois-ci par d'autres compagnies aériennes, telles que Ryanair et easyJet, alors que la prolongation ⁠de la guerre entre les États-Unis et l'Iran fait grimper les coûts et affaiblit la demande de voyages.

(Rédigé par Shashwat Awasthi à Banglaore et Joanna Plucinska à Londres; Version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)