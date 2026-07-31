Bpifrance a cédé environ 2,5% d'Orange via un placement accéléré

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Bpifrance ‌a annoncé vendredi avoir ​cédé environ 2,5% du capital d'Orange via un placement ​d'environ 66,5 millions d'actions de l'opérateur ​de télécommunications ⁠français.

L'offre a été réalisée au ‌prix de 16,57 euros par action pour un ​montant ‌total d'environ 1,1 milliard ⁠d'euros, indique un communiqué de Bpifrance.

"Agissant de concert comme ⁠premier ‌actionnaire du groupe, l'État ⁠français et Bpifrance détiendront ‌environ 20,4% du ⁠capital et environ 27,0% des ⁠droits ‌de vote" d'Orange à l'issue ​de ‌l'opération, précise le communiqué.

Reuters, citant des sources proches ​du dossier, a rapporté jeudi que ⁠l'État français s'apprêtait à céder une petite partie de sa participation dans Orange

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)