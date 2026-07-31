Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur son désarmement

Des immeubles détruits par des bombardements israéliens à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le 29 juillet 2026 ( AFP / Eyad Baba )

Le Hamas a confirmé vendredi la conclusion d'un accord sur son désarmement dans la bande de Gaza, prévu dans la deuxième phase du cessez-le-feu entre le mouvement islamiste palestinien et Israël, un point clé du plan de paix de Donald Trump.

Israël n'a pas commenté dans l'immédiat cette annonce faite en premier par le président américain, deux jours après qu'il a reçu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Washington.

L'armée israélienne a lancé une offensive de grande ampleur dans la bande de Gaza après l'attaque sans précédent du Hamas contre son territoire le 7 octobre 2023.

Plus de neuf mois après l'entrée en vigueur d'une trêve dans ce territoire ravagé, des responsables du Hamas ont confirmé à l'AFP qu'un accord avait été trouvé "concernant la question des armes" et "un retrait progressif" des forces israéliennes, qui contrôlent actuellement plus de 60% de Gaza.

"Concessions"

Selon un responsable du Hamas, le mouvement compte sur les médiateurs et le "Conseil de paix", créé en janvier par le président américain Donald Trump, pour obliger Israël à respecter les termes de l'accord.

Mais jeudi, une source politique israélienne avait déclaré à l'AFP qu'il "n'y aura aucun retrait israélien de la +ligne jaune+ dans la bande de Gaza tant que le Hamas n'aura pas été totalement désarmé et que la bande de Gaza n'aura pas été entièrement démilitarisée".

La "ligne jaune" est le nom donné par Israël à la ligne de démarcation entre la zone sous contrôle du Hamas et celle tenue par l'armée israélienne dans la bande de Gaza.

Malgré le cessez-le-feu, les violences entre Israël et le Hamas ont continué au quotidien depuis le mois d'octobre. Jeudi, des frappes israéliennes ont fait au moins quatre morts, selon les autorités sanitaires locales.

Des négociations se tiennent depuis des semaines en Egypte pour mettre en oeuvre la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu, entré en vigueur en octobre dernier et visant à mettre fin définitivement à la guerre.

Le Hamas a fait "des concessions pour le bien de notre peuple dans la bande de Gaza, afin de le sauver de la mort et du déplacement", a déclaré à l'AFP Ghazi Hamad, un membre de l'équipe de négociation du mouvement islamiste.

Un véhicule militaire israélien roule le long de la frontière avec la bande de Gaza, le 10 juin 2026 ( AFP / Jack GUEZ )

"Israël n'interviendra pas dans la question du désarmement. Le Comité national est l'instance qui se chargera de cette tâche", a-t-il ajouté en référence au Comité national pour l'administration de Gaza (NCAG), une structure composée de technocrates palestiniens créé par le "Conseil de paix" et qui doit gérer, pendant la période de transition, la vie quotidienne à Gaza.

Actuellement basé en Egypte, le NCAG est empêché par Israël d'accéder à la bande de Gaza, selon les médias égyptiens et palestiniens.

M. Hamad a ajouté que le Hamas allait désormais discuter des modalités de mise en œuvre avec les médiateurs et convenir d'un calendrier pour l'exécution de l'accord. "Ce processus prendra environ 14 jours, voire davantage", a-t-il estimé.

"Etape monumentale"

Le haut représentant pour Gaza au "Conseil de paix" Nikolaï Mladenov a affirmé vendredi que la mise en œuvre et la vérification devaient "être réelles. Le retrait doit avancer de concert avec le désarmement".

Frappe israélienne contre la mosquée al-Muttaqin de la ville de Gaza, le 28 juillet 2026 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Sur X, "le Conseil de Paix" a dit qu'il entamerait "bientôt une transition progressive vers l'exercice de l'autorité pleine et entière, avec le soutien de la Force internationale de stabilisation (ISF)", une structure naissante censée regrouper des troupes multinationales.

M. Trump a salué jeudi soir "une étape monumentale vers une paix et une sécurité durables" et un accord "historique".

Selon lui, l'ISF collaborera ensuite "avec une nouvelle force de police palestinienne pour garantir la sécurité à Gaza".

Des Palestiniens inspectent un immeuble détruit par une frappe israélienne à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le 29 juillet 2026 ( AFP / Eyad Baba )

L'attaque sans précédent menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 a déclenché une offensive israélienne dévastatrice dans la bande de Gaza, faisant plus de 73.300 morts, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.