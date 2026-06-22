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RÉSUMÉ-Dans un mémoire, Public Citizen exige que la FERC suspende l'examen en cours du projet de gazoduc « Constitution »
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 21:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Public Citizen:

* Public Citizen, une association à but non lucratif de défense des consommateurs, a exigé aujourd’hui, dans un dossier déposé auprès de la Commission fédérale de régulation de l’énergie (FERC), que l’agence suspende son examen en cours du projet de gazoduc « Constitution Pipeline » de la société Williams Cos WMB.N .

* Cette demande fait suite à la menace proférée par le président Donald Trump lors de la finale de la NBA, au cours de laquelle il a déclaré qu’il commencerait à bloquer les projets éoliens offshore à New York à moins que la gouverneure de l’État de New York, Kathleen Hochul, n’accélère la procédure relative au Constitution Pipeline.

* Le 19 décembre 2025, Williams Cos a déposé une demande auprès de la FERC afin d’obtenir un certificat d’utilité publique et de nécessité pour la construction et l’exploitation du « Constitution », un projet de gazoduc de 125 miles de long et de 30 pouces de diamètre reliant la Pennsylvanie à New York.

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