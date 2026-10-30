RÉSUMÉ 2-Les résultats d'Exxon et de Chevron portés par la forte hausse de l'activité de raffinage liée à la guerre

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* Au troisième trimestre, Exxon réalise davantage de bénéfices dans le secteur du raffinage que dans celui de l'amont

* Les bénéfices en aval de Chevron au troisième trimestre atteignent leur plus haut niveau depuis au moins six ans

* Les deux sociétés utilisent leurs excédents de trésorerie pour rembourser leur dette

* BP dépasse les estimations de bénéfices et s'engage à régler le solde des engagements liés à Deepwater Horizon

(Ajout des commentaires d'analystes et des détails sur les résultats des grands groupes pétroliers européens aux paragraphes 12, 13 et 15)

par Sheila Dang

Les géants pétroliers américains ExxonMobil XOM.N et Chevron CVX.N ont tous deux dépassé vendredi les prévisions des analystes en matière de bénéfices trimestriels, la flambée des marges de raffinage ayant permis à leurs activités de production de carburants – qui génèrent généralement des bénéfices plus modestes – d’atteindre des résultats comparables à ceux des segments en amont.

La guerre américano-israélienne contre l’Iran et le conflit entre la Russie et l’Ukraine ont perturbé les marchés mondiaux de l’énergie et fait grimper les prix de l’essence et du diesel. La fermeture de facto du détroit d’Ormuz et les récentes attaques contre des raffineries en Arabie saoudite et en Russie ont paralysé les capacités de production de carburants, ce qui a fait grimper les marges d’Exxon et de Chevron, qui ont fait tourner leurs raffineries américaines à un taux proche de la pleine capacité.

Exxon , le plus grand producteur de pétrole américain en termes de capitalisation boursière, tire désormais davantage de bénéfices de ses activités de raffinage que de ses activités en amont, pour la première fois depuis au moins six ans. Les bénéfices en aval de Chevron au troisième trimestre ont également atteint leur plus haut niveau sur la même période.

L'action Exxon a progressé de 2% en pré-ouverture, tandis que celle de Chevron a gagné 1%.

AUGMENTATION DE L'OFFRE DE CARBURANTS

Exxon continue d’investir davantage dans ses raffineries, notamment au sein de son complexe de Baytown au Texas, afin d’augmenter la production de carburants, et s’est appuyé sur son équipe commerciale pour acheminer les approvisionnements là où ils sont nécessaires à l’échelle mondiale, a déclaré le directeur financier Neil Hansen lors d’une interview.

“Il est important de reconnaître que ces hausses des prix des carburants exercent une réelle pression sur les familles et les entreprises”, a-t-il déclaré. “La réponse la plus significative… que nous pouvons apporter en tant qu’entreprise consiste à actionner tous les leviers à notre disposition pour augmenter l’offre.”

La production de distillats aux États-Unis augmentera de 100.000 barils par jour grâce à ces investissements dans les raffineries, a indiqué la société dans un communiqué préparé avant la conférence téléphonique sur les résultats, sans toutefois préciser de calendrier.

POINT CHAUD POLITIQUE

Les prix élevés des carburants sont devenus un sujet politique brûlant à l’approche des élections de mi-mandat américaines de mardi , les coûts du diesel et de l’essence venant aggraver la frustration des électeurs.

Le secteur a jusqu’à présent échappé à certaines des mesures les plus sévères envisagées à Washington, notamment une éventuelle interdiction d’exportation de diesel que le président américain Donald Trump avait envisagée en septembre avant de déclarer début octobre qu’il ne l’imposerait pas.

Chevron dispose de possibilités d’améliorer l’efficacité de ses raffineries du golfe du Mexique et pourrait augmenter la capacité de sa raffinerie de Pascagoula, dans le Mississippi, de 7% d’ici la fin de la décennie, a déclaré la directrice financière Eimear Bonner à Reuters lors d’un entretien.

Exxon a annoncé un bénéfice par action ajusté de 4,23 dollars au troisième trimestre, tandis que Chevron a enregistré un bénéfice par action ajusté de 5,28 dollars. Les résultats de Chevron dans les segments amont et aval ont tous deux dépassé les attentes, a écrit Phillip Jungwirth, analyste chez BMO Capital Markets, dans une note de recherche.

Ces résultats font écho à ceux des producteurs de pétrole européens Shell SHEL.L et TotalEnergies TTEF.PA , qui ont également annoncé jeudi des bénéfices supérieurs aux prévisions grâce à des marges de raffinage record.

REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Les deux géants pétroliers américains utilisent ces recettes exceptionnelles pour rembourser leur dette et renforcer leur bilan, plutôt que d’augmenter leurs dividendes ou de racheter davantage d’actions.

Le producteur de pétrole britannique BP BP.L , qui a affiché vendredi un bénéfice net trimestriel record , a déclaré qu’il utiliserait ces fonds pour réduire son endettement, notamment en remboursant par anticipation la dette de 5 milliards de dollars après impôts liée à la marée noire de Deepwater Horizon en 2010, qui avait coûté la vie à 11 personnes.

Exxon a réduit sa dette de 8 milliards de dollars au cours du troisième trimestre, a précisé Neil Hansen, ajoutant que la société comptait s’en tenir à sa stratégie visant à maintenir un dividende durable et en hausse sur le long terme.

Chevron a réduit sa dette nette de près de 14 milliards de dollars par rapport à la fin de l’année 2025.

“Nous pensons en termes de décennies, pas de trimestres”, a déclaré Eimear Bonner. “Nous avons besoin de ce bilan solide (), que les prix soient élevés ou bas.”

Eimear Bonner a indiqué que le cours au comptant du Brent, référence du marché, avait oscillé entre un plancher de 68 dollars le baril et un plafond de 132 dollars au cours du troisième trimestre, soulignant ainsi la volatilité du marché de l’énergie.

Exxon a annoncé son intention de racheter pour 20 milliards de dollars d’actions en 2027, soit un montant identique à celui des deux années précédentes.