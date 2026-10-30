Wall Street ouvre dans le rouge avec l'IA, le Nasdaq perd plus de 2%

Les négociateurs de contrats à terme et d'options travaillent à la Bourse de New York (NYSE), à New York.

La Bourse de New York ‌a ouvert en nette baisse vendredi, plombée par le regain d'inquiétudes concernant ​le secteur de l'intelligence artificielle (IA), qui stimule l'appétit pour les actifs refuge comme les obligations.

Dans les premiers échanges, le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, ​recule de 2,21%, à 25 604,92 points, proche de son plus bas niveau des trois derniers ​mois.

L'indice Dow Jones perd quant à ⁠lui 0,28% à 52.197,61 points et le Standard & Poor's 500, plus ‌large, recule 1,15% à 7.631,73 points.

Le fabricant américain de puces Intel, qui a dit jeudi soir s'attendre à enregistrer un ​flux de trésorerie négatif ‌en 2026, plonge de plus de 28% dans les ⁠premiers échanges, faisant reculer dans son sillage les actions du secteur des puces, telles que celles de Nvidia (-3,5%), AMD (-9,8%), Qualcomm (-6,7%) ou encore Broadcom (-4,5%).

Amazon.com, qui a ⁠pour sa part ‌fait état d'une consommation massive de trésorerie au troisième trimestre ⁠et a anticipé un chiffre d'affaires décevant pour le trimestre englobant la ‌période des fêtes, cède 4,5%.

La forte consommation de trésorerie dont ⁠font preuve les grands groupes technologiques inquiète particulièrement les ⁠investisseurs, qui se demandent ‌si les rendements de ces efforts seront à la hauteur.

Les actions du ​secteur se sont en outre négociées ‌à des niveaux très élevés pendant une grande partie de l'année, et le marché devient de ​plus en plus nerveux à mesure que le rallye s'apaise.

"Le marché est actuellement dans une dynamique où l'on vend d'abord et où ⁠l'on pose les questions ensuite, et l'avertissement d'Intel a fourni aux investisseurs un prétexte tout trouvé pour réaliser des prises de bénéfices sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs", note pour sa part Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown.

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(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Jean-Stéphane Brosse)