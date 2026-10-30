Wall Street ouvre en nette baisse, Amazon et Intel décrochent

Un écran à la Bourse de New York, le 19 octobre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York flanchait sous le poids de la tech vendredi, plombée par la glissade d'Amazon et le plongeon d'Intel au lendemain de leurs publications trimestrielles, ravivant les inquiétudes autour des investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA).

Vers 14H15 GMT (15H15 à Paris), l'indice Nasdaq, qui rassemble les valeurs technologiques, chutait de 2,38 %, au plus bas depuis début août. L'indice élargi S&P 500 perdait 1,39 % et le Dow Jones reculait de 0,61 %.

"La forte baisse des valeurs technologiques pèse lourdement" sur la place américaine vendredi, résument les analystes de Briefing.com.

"Cela s'explique avant tout par les réactions aux résultats des géants du secteur", poursuit auprès de l'AFP Christopher Low, de FHN Financial.

L'action Intel dégringolait de près de 29 %, le groupe ayant prévenu jeudi d'une croissance en berne au quatrième trimestre du fait d'une demande morose sur le marché du PC.

Une pénurie mondiale de processeurs mémoire a provoqué une hausse brutale du prix moyen des ordinateurs personnels.

Amazon glissait de son côté de 3,06 % à 236,33 dollars, après avoir perdu jusqu'à 5,92 % dans les premiers échanges.

Le groupe a vu l'IA doper son informatique à distance, dont les ventes ont bondi de 39 % au troisième trimestre, mais la facture dépasse les revenus et le pousse à emprunter.

Ces glissades font suite à celle d'Alphabet (Google) la veille, qui avait perdu 12,64 % à 283,82 dollars après des résultats, là aussi, jugés décevants.

"On observe des problématiques propres à chaque entreprise" mais "toutes semblent confrontées à d'importants défis de croissance alors qu'elles accélèrent leurs investissements dans l'intelligence artificielle", note M. Low.

Les investisseurs s'inquiètent depuis plusieurs mois de la rentabilité des dépenses massives nécessaires au développement de cette technologie, sur fond d'endettement élevé et de montée en puissance des concurrents chinois.

Dans ce contexte, les géants des puces et autres composants électroniques, en première ligne de l'engouement pour l'IA, se retrouvaient une nouvelle fois sous pression vendredi.

Le mastodonte Nvidia, première capitalisation mondiale, perdait 3,51 %. AMD décrochait de 9,73 %, Broadcom de 5,15 % et Micron, de 5,19 %.

Les turbulences qui secouent le secteur "alimentent les inquiétudes quant à la capacité du marché dans son ensemble à conserver sa récente résilience", soulignent les analystes de Briefing.com.

A la cote, les actions exposées aux cryptoactifs souffraient du piratage record subi par Binance première plateforme mondiale d'échange du secteur.

Les plateformes Robinhood et Coinbase chutaient respectivement de 8,07 % et de 11,33 %. Strategy, connu pour avoir accumulé la plus grande réserve privée de bitcoins, perdait 9,30 %.

Les géants pétroliers tiraient leur épingle du jeu, après des publications trimestrielles bien reçues par les investisseurs, dans un contexte de cours élevés des hydrocarbures nourris par les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

Le groupe pétrolier américain Chevron prenait 2,12 % à 236,37 dollars, profitant d'un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre en hausse de plus de 36 % par rapport à la même période un an plus tôt, à 67,8 milliards de dollars.

ExxonMobil était aussi recherché (+2,72 % à 188,28 dollars). S'il n'a pas tout à fait satisfait les attentes du marché, le groupe a vu son bénéfice net plus que doubler au troisième trimestre.