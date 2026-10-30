EssilorLuxottica mise sur l’avenir après son rebond de 18% en Bourse

information fournie par Le Particulier • 30/10/2026 à 15:39

+18% en une semaine pour EssilorLuxottica: le géant de l’optique rebondit après un chiffre d’affaires T3 supérieur aux attentes, porté par les lunettes connectées. ( crédit photo : Getty Images/Image Source )

Sommaire:

Un rallye boursier initié le 21 octobre

Les lunettes connectées, nouveau moteur de croissance

Un rattrapage bienvenu face à des enjeux majeurs

Un rallye boursier initié le 21 octobre

La hausse de l’action, de l’ordre de 18% sur la semaine, a été portée en grande partie par le bond enregistré le 21 octobre, au lendemain de la publication des comptes. Ce jour-là, le titre a grimpé de plus de 15%. À l’origine de cette poussée d’optimisme: la publication, la veille au soir, d’un chiffre d’affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes du marché. Les investisseurs ont largement salué des revenus consolidés qui ont franchi le cap des 7,48 milliards d’euros sur la période (+9% sur un an). Les analystes tablaient, selon le consensus, sur environ 7,34 milliards d’euros. Le groupe confirme ainsi sa capacité à maintenir une croissance solide malgré un environnement économique contrasté.

Les lunettes connectées, nouveau moteur de croissance

L’engouement des investisseurs s’explique par le succès croissant des lunettes connectées (notamment les gammes Ray-Ban Meta et Oakley Meta), ainsi que des solutions auditives Nuance Audio. Ces innovations, encore marginales il y a quelques années, contribuent désormais davantage à la dynamique commerciale du groupe.

La croissance ne se limite toutefois pas à ces nouveaux marchés. Les activités traditionnelles de l’optique et de la santé visuelle continuent également de progresser, avec une hausse des ventes supérieure à 6%. Cette évolution témoigne de la solidité du modèle économique d’EssilorLuxottica, même si les performances restent contrastées selon les activités et les zones géographiques.

Les analystes accueillent favorablement ces résultats. Jefferies et UBS maintiennent leurs recommandations d’achat, tandis que Morgan Stanley et Barclays conservent leur avis à « surpondérer ». Deutsche Bank se montre également plus optimiste et relève sa recommandation de « conserver » à « acheter ».

Un rattrapage bienvenu face à des enjeux majeurs

L’envolée ne doit cependant pas faire oublier les difficultés traversées par le titre depuis plusieurs mois. Malgré sa progression de 18% en une semaine, EssilorLuxottica affiche toujours un recul de plus de 32% depuis le début de l’année. L’action a également perdu plus de la moitié de sa valeur par rapport à ses plus hauts niveaux des douze derniers mois. Le rallye récent s’apparente donc pour l’instant à un rattrapage par rapport à un niveau de valorisation très dégradé ces derniers mois. Pour inscrire ce rebond dans la durée, le groupe dirigé par Francesco Milleri devra relever plusieurs défis structurants:

Préserver la rentabilité de ses activités historiques ;

Transformer ses innovations technologiques en moteurs de croissance durables.

Sur le plan fondamental, l’entreprise s’appuie néanmoins sur une tendance démographique favorable: le vieillissement de la population mondiale devrait soutenir durablement les besoins en correction visuelle. En parallèle, le marché émergent des lunettes connectées offre des perspectives de croissance prometteuses, à la croisée de l’optique et des nouvelles technologies.

Toutefois, s’imposer sur ce segment nécessite des investissements importants en recherche et développement et en capacités de production, dans un environnement de plus en plus concurrentiel. La faculté du groupe à transformer ce potentiel technologique en croissance rentable sera l’un des principaux éléments surveillés par les marchés lors des prochains trimestres.