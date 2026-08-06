REPUBLIÉ-RWE et l'administration Trump concluent un accord de 1,22 milliard de dollars pour résilier des concessions éoliennes offshore

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* RWE va réorienter ses investissements vers des projets gaziers, notamment le projet Louisiana LNG et des centrales électriques au gaz aux États-Unis

* Il s'agit du cinquième accord de résiliation de concession éolienne offshore conclu cette année par l'administration Trump

* RWE avait suspendu ses activités dans le secteur de l'éolien offshore américain l'année dernière, invoquant les mesures prises par l'administration Trump à l'encontre de ce secteur

(Ajout de déclarations du secrétaire à l'Intérieur Doug Burgum et du chef de file de la minorité au Sénat Chuck Schumer, ainsi que du contexte) par Nichola Groom

La société énergétique allemande RWE RWEG.DE a annoncé jeudi avoir conclu un accord de 1,22 milliard de dollars avec l’administration Trump visant à résilier trois baux d'éoliennes offshore dans les eaux américaines et à réorienter les fonds vers des projets de GNL et de centrales électriques au gaz naturel.

Cet accord est le cinquième, et le plus important, conclu cette année par l’administration dans le cadre de son vaste effort visant à mettre un terme au développement des projets éoliens offshore américains, que le président américain Donald Trump considère comme coûteux et inesthétiques. Son administration s’est efforcée d’augmenter la production nationale de combustibles fossiles et a abandonné les politiques favorisant le développement des énergies propres.

« Les Américains méritent un système énergétique fondé sur le bon sens, et non un système dépendant de subventions coûteuses ou de technologies incapables de répondre à la demande actuelle de notre pays », a déclaré le secrétaire à l’Intérieur, Doug Burgum, dans un communiqué saluant l’accord conclu avec RWE.

RWE, l’un des principaux développeurs mondiaux d’éolien offshore, a suspendu ses travaux sur ses projets américains l’année dernière en raison des efforts déployés par l’administration pour entraver le secteur, notamment par plusieurs ordonnances visant à geler des projets de plusieurs milliards de dollars en cours de construction.

RWE détient trois concessions éoliennes offshore dans les eaux américaines au large des côtes de New York , de la Louisiane et de la Californie . Les projets liés à ces concessions en étaient à un stade très précoce de développement et n’auraient pas été mis en service avant les années 2030.

« Après mûre réflexion, il a été déterminé qu’il n’existait aucune voie permettant de mener à bien ces projets aux États-Unis dans un avenir prévisible », a déclaré la société dans un communiqué. « La société a estimé que cette décision servait au mieux les intérêts de ses parties prenantes et lui permettait de consacrer ses ressources à des projets énergétiques pouvant être menés à bien avec certitude. »

RWE avait déboursé 1,1 milliard de dollars pour acquérir sa concession au large de New York lors d’une vente aux enchères d'une ampleur sans précédent organisée par l’administration Biden en 2022. Les deux autres concessions avaient coûté au total 163 millions de dollars.

La société a indiqué qu’elle allait consacrer 900 millions de dollars à l’acquisition d’une participation de 16 % dans un projet de GNL en Louisiane. Elle a également signé une commande de turbines d’une valeur de 300 millions de dollars pour son portefeuille de 15 centrales de pointe au gaz naturel réparties à travers les États-Unis. La société n’a pas révélé l’identité du propriétaire du projet de GNL ni celle du fabricant des turbines. Le groupe australien Woodside Energy Group WDS.AX développe actuellement un terminal de GNL en Louisiane.

Chuck Schumer, chef de file des démocrates au Sénat, a critiqué cette initiative de l’administration républicaine.

« Trump dépense une nouvelle fois des milliards provenant de l'argent des contribuables pour limiter l'approvisionnement énergétique des États-Unis au profit d'une augmentation des exportations d'énergie vers des pays comme la Chine », a écrit Schumer dans un message publié sur X. « Cela ne fera qu'alourdir encore davantage votre facture d'électricité. »

Sans compter l’accord avec RWE, l’administration a accepté cette année de restituer environ 2,7 milliards de dollars aux développeurs d’éolien offshore TotalEnergies TTEF.PA , Ocean Winds , Invenergy et Duke Energy

DUK.N , et d’annuler neuf baux fédéraux. Ocean Winds est une coentreprise entre la société portugaise EDP Renewables

EDPR.LS et la société française ENGIE ENGIE.PA .

Tous ces accords comprenaient des engagements à investir dans des projets liés aux énergies fossiles.

En mai, un groupe de 50 associations environnementales américaines a écrit à Markus Krebber, directeur général de RWE, pour lui demander de ne pas conclure un accord similaire.

Sept États contestent l'accord conclu avec TotalEnergies devant les tribunaux, alléguant que l'administration n'a pas respecté les procédures administratives appropriées et a détourné un fonds public réservé aux règlements judiciaires, alors même qu'il n'y avait aucun litige entre les parties.

La Californie a également menacé d’intenter une action en justice suite à l’annulation d’un bail accordé à Ocean Winds au large de ses côtes.