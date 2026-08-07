Canicule : la centrale de Golfech redémarre après plusieurs arrêts cet été

La centrale nucléaire de Golfech, dans le Tarn-et-Garonne (Occitanie), le 23 juin 2026, au lendemain de l'arrêt du réacteur 2 en raison de fortes chaleurs. ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Golfech (Tarn-et-Garonne) a été reconnecté au réseau ce vendredi, selon EDF.

La réglementation exige une modulation de puissance ou un arrêt temporaire de réacteur de la centrale lorsque la température moyenne journalière de la Garonne dépasse 28°C , le site de Golfech y rejetant ses eaux de refroidissement à une température déjà un peu plus élevée que celle du fleuve.

Un arrêté du 18 septembre 2006 encadre les rejets thermiques de la centrale afin de limiter l'échauffement de la Garonne. Il impose des seuils de température à respecter pour protéger le milieu aquatique, qui peuvent conduire EDF à réduire ou suspendre la production en cas de forte chaleur.

Golfech à l'arrêt pour la troisième fois cet été

Le 29 juillet, la centrale tarn-et-garonnaise avait été contrainte d'arrêter son réacteur 2 alors que le 1 est déjà en maintenance.

Malgré une baisse de la température de la Garonne en dessous de 28°C dès le 31 juillet, le réacteur 2 était resté à l'arrêt jusqu'à vendredi 11h57, "en raison de l'indisponibilité d’un système nécessaire à l'alimentation en eau des générateurs de vapeur" , a précisé EDF.

L'arrêt de fin juillet est le troisième subi par la centrale en raison des fortes chaleurs depuis le début de l'été.