REPUBLIÉ - MISE À JOUR N° 2-Selon certaines sources, Jio Platforms, la société d'Ambani, envisagerait une introduction en bourse record en Inde, d'un montant de 3,8 milliards de dollars

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Reliance Jio Platforms, la société du milliardaire indien Mukesh Ambani, a approuvé son projet d’introduction en bourse à Mumbai afin de lever environ 3,8 milliards de dollars, selon certaines sources, ce qui pourrait constituer une introduction en bourse record pour le pays.

Cette introduction en bourse vise à valoriser une entreprise qui comprend Reliance Infocomm, le deuxième opérateur de télécommunications mondial en nombre d'abonnés après China Mobile 600941.SS , avec environ 500 millions d'utilisateurs, et qui regroupe également des activités dans les domaines de l'intelligence artificielle, du cloud et des réseaux d'entreprise.

L'introduction en bourse vise à lever environ 360 milliards de roupies indiennes (3,81 milliards de dollars), ont indiqué trois sources proches du dossier, soit environ 2,9 % de son capital social après émission.

Reliance n’a pas répondu aux questions de Reuters. Les détails définitifs pourraient évoluer à l’approche de la cotation.

Un communiqué de la société n’a pas fourni plus de détails sur l’introduction en bourse, mais le prospectus devait être déposé plus tard dans la journée de vendredi, a déclaré Ambani dans un discours adressé aux actionnaires.

"L’introduction en bourse de Jio est considérée comme l’étape la plus importante de cette année en matière de création de valeur", a déclaré Ambani.

La société a indiqué qu’elle émettrait jusqu’à 270 millions de nouvelles actions.

En 2020, Jio avait levé des fonds auprès d’investisseurs mondiaux de premier plan, notamment Meta META.O , Google (Alphabet) GOOGL.O et Vista Equity Partners, diluant ainsi 33 % de sa participation. Jefferies avait par le passé évalué l’entreprise à 180 milliards de dollars.

Ces investisseurs misaient sur l’économie numérique indienne en pleine expansion, qui compte 1,4 milliard d’habitants, où la pénétration des smartphones s’accélère, où les coûts d’accès à Internet sont parmi les plus bas au monde, et où une population jeune, privilégiant le mobile, se connecte massivement à Internet.

Jio affirme détenir actuellement environ 60 % du trafic de données en Inde.