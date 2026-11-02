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Renk finalise l'acquisition de David Brown Defence, le titre en léger repli
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 16:02

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Avec cette opération, le spécialiste allemand des systèmes de propulsion militaire élargit son portefeuille aux technologies de propulsion pour les sous-marins.

Renk a annoncé ce lundi la finalisation du rachat de David Brown Defence, qui opérera désormais sous le nom de Renk UK Huddersfield. L'accord, dont les conditions financières n'ont pas été dévoilées, a été signé le 3 juillet 2026 et la transaction a depuis obtenu toutes les autorisations réglementaires.

Cette acquisition stratégique renforce les compétences du groupe allemand dans trois domaines : les systèmes de propulsion principaux pour les navires de guerre, les technologies de propulsion à faible niveau sonore et à faibles vibrations pour les sous-marins (une première pour Renk), ainsi que les groupes motopropulseurs et les transmissions pour véhicules à roues et à chenilles.

Grâce à cet accord, le leader des technologies de propulsion et de transmission pour chars d'assaut consolide sa présence dans les pays des "Five Eyes" (USA, UK, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande). Cette opération permet aussi au groupe d'accéder à plusieurs programmes navals de long terme dans ces pays, notamment le Global Combat Ship (Type 26). Du côté des systèmes terrestres, Renk élargira son offre de véhicules blindés pour y inclure des programmes britanniques tels que les Challenger 2, 3 et Boxer.

Peu avant 16 heures, le titre recule de 0,8% à Francfort, à 36,6 euros.

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