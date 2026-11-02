Renk finalise l'acquisition de David Brown Defence, le titre en léger repli

Avec cette opération, le spécialiste allemand des systèmes de propulsion militaire élargit son portefeuille aux technologies de propulsion pour les sous-marins.

Renk a annoncé ce lundi la finalisation du rachat de David Brown Defence, qui opérera désormais sous le nom de Renk UK Huddersfield. L'accord, dont les conditions financières n'ont pas été dévoilées, a été signé le 3 juillet 2026 et la transaction a depuis obtenu toutes les autorisations réglementaires.

Cette acquisition stratégique renforce les compétences du groupe allemand dans trois domaines : les systèmes de propulsion principaux pour les navires de guerre, les technologies de propulsion à faible niveau sonore et à faibles vibrations pour les sous-marins (une première pour Renk), ainsi que les groupes motopropulseurs et les transmissions pour véhicules à roues et à chenilles.

Grâce à cet accord, le leader des technologies de propulsion et de transmission pour chars d'assaut consolide sa présence dans les pays des "Five Eyes" (USA, UK, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande). Cette opération permet aussi au groupe d'accéder à plusieurs programmes navals de long terme dans ces pays, notamment le Global Combat Ship (Type 26). Du côté des systèmes terrestres, Renk élargira son offre de véhicules blindés pour y inclure des programmes britanniques tels que les Challenger 2, 3 et Boxer.

Peu avant 16 heures, le titre recule de 0,8% à Francfort, à 36,6 euros.