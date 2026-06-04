Rémy Cointreau, résultats annuels en repli comme prévu

Le spécialiste des spiritueux a dévoilé des comptes en baisse sans surprise et annoncé ses objectifs pour l'exercice 2026-2027.

Sur 2025-2026, le chiffre d'affaires a diminué de 5%, ou à progresser 0,2% en organique, pour s'installer à 935,3 millions d'euros. La baisse de 5% des revenus intègre un effet de change défavorable de -5,2% (dollar et renminbi). En parallèle, le résultat opérationnel courant du groupe a atteint 165,4 millions d'euros, en baisse de 23,8%, ou de 11,5% à change et périmètre constants. Cette nette dégradation explique le groupe reflète principalement la réduction de la marge brute liée à la comptabilisation de droits de douane additionnels ainsi qu'à l'évolution défavorable du mix-prix et des coûts de production. Elle a été partiellement compensée par un contrôle maîtrisé des coûts de structure. De son côté, la marge opérationnelle courante s'est affaissée de 4,4 points, à 17,7% en publié.

Enfin, le résultat net part du groupe s'est élevé à 78,7 millions d'euros, en forte baisse de 35,1% en données publiées, ou en repli de 21,1% en organique.

Pour Franck Marilly, directeur général de Rémy Cointreau : "dans un environnement macroéconomique et géopolitique toujours complexe, nous avons délivré en 2025-26 une performance conforme à nos objectifs, portée par des progrès tangibles sur nos grandes priorités : stabiliser notre activité, défendre notre rentabilité et améliorer notre génération de cash. Cette année de transition nous a permis de remporter plusieurs batailles importantes : nos marques regagnent du terrain aux États-Unis, Rémy Martin renforce son leadership et ses parts de marché en Chine et notre activité Travel Retail retrouve progressivement de l'élan et vise à doubler de taille à horizon trois ans".

Pour l'exercice 2026-2027, dans un environnement qualifié de particulièrement volatil, le groupe prévoit un effet défavorable sur les devises compris entre 15 et 20 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et entre 5 et 8 millions d'euros sur le résultat opérationnel courant.

Au niveau des objectifs, Rémy Cointreau anticipe un retour à une croissance organique durable de ses revenus, avec une amélioration progressive de la dynamique au cours de l'exercice. Le groupe vise également une légère amélioration organique de la marge opérationnelle courante. Cette prévision est basée sur une estimation du résultat opérationnel courant intégrant un impact des droits de douane de 20 millions d'euros environ, contre 15 millions d'euros en 2025-2026.