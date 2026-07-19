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Football/Coupe du monde: Rabiot fustige des comportements "inadmissibles"
information fournie par Reuters 19/07/2026 à 10:24

Le milieu de terrain français Adrien Rabiot lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde contre l'Angleterre.

Le milieu de terrain français Adrien Rabiot lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde contre l'Angleterre.

Le milieu de terrain de l'équipe de ‌France Adrien Rabiot a fustigé samedi soir des comportements "assez inadmissibles" lors de la première période ​du match pour la troisième place de la Coupe du monde, perdu face à l'Angleterre (4-6), que les Bleus ont failli renverser après avoir été menés 4-0 à la pause.

"On est entrés de ​manière assez honteuse dans cette première mi-temps. J'ai vu des comportements de certains joueurs que je n'avais jamais vus jusqu'ici pour ​un match comme ça", a déclaré Adrien Rabiot ⁠sur BeIN Sports.

"Il y avait un travail à faire jusqu'au bout, on ne peut ‌pas se contenter de bâcler les choses comme ça. Sur la première mi-temps, certains comportements, c'est assez inadmissible."

Quatre jours après sa défaite en demi-finales du Mondial ​face à l'Espagne (2-0), la France ‌a sombré dans les 45 premières minutes de la "petite finale". Les ⁠Bleus ont encaissé deux buts dans les 20 premières minutes avant d'en concéder deux supplémentaires en fin de première période.

"C'est moi qui me suis trompé. J'aurais dû faire d'autres choix dès le ⁠début du match", a ‌estimé le sélectionneur Didier Deschamps, qui avait procédé à sept changements dans ⁠sa composition de départ par rapport à la demi-finale perdue.

Il a ensuite insufflé une nouvelle ‌énergie à son équipe en effectuant quatre remplacements à la pause.

"J'aurais pu en changer ⁠huit à la mi-temps", a-t-il dit en conférence de presse.

Le milieu ⁠de terrain Aurélien Tchouaméni, ‌resté sur le banc tout au long du match, a loué le discours à la pause ​du sélectionneur, qui officiait pour la dernière fois ‌sur le banc des Bleus après 14 ans en poste.

"Le coach a fait un discours exceptionnel à la mi-temps pour ​permettre à tout le monde de se reconcentrer sur la deuxième mi-temps", a révélé Aurélien Tchouaméni en zone mixte.

Didier Deschamps a reconnu s'être "un peu énervé".

"C'est une question de fierté, d'orgueil, ⁠de caractère. On a failli renverser une montagne qui était insubmersible", a-t-il dit.

Les doubles champions du monde sont revenus à 4-3 grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Bradley Barcola. Mais ils n'ont jamais réussi à égaliser malgré de nombreuses occasions.

Les Three Lions se sont finalement imposés (6-4) au terme de la rencontre la plus prolifique en Coupe du monde ​depuis 1982.

(Rédigé par Vincent Daheron)

Sport
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