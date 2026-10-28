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Rémy Cointreau poursuit son redressement, porté par le rebond du cognac
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 08:12

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REMY COINTREAU (crédit photo : Flickr / Lewis Taylor )

REMY COINTREAU (crédit photo : Flickr / Lewis Taylor )

Le groupe de vins et spiritueux a enregistré une croissance organique de 4,2% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre de son exercice 2026-2027, confirmant l'amélioration progressive de son activité. Sur l'ensemble du premier semestre, les ventes ont atteint 510,9 millions d'euros, en hausse de 2,9% en organique et de 4,4% en données publiées.

Cette dynamique repose principalement sur le rebond de la division Cognac, dont les ventes ont progressé de 12,4% en organique sur la période, soutenues par une accélération des expéditions en Chine et une bonne tenue des marchés asiatiques.

À l'inverse, la division Liqueurs & Spiritueux a accusé un recul de 7,4%, pénalisée par des opérations de déstockage aux États-Unis liées aux changements de distributeurs. La demande sous-jacente continue néanmoins de s'améliorer sur ce marché.

Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe de spiritueux confirme viser un retour à une croissance organique durable de ses ventes ainsi qu'une légère amélioration de sa marge opérationnelle courante. Il bénéficie notamment d'une révision favorable de l'impact attendu des droits de douane, désormais estimé à 5 millions d'euros contre 20 millions auparavant. Les économies réalisées seront intégralement réinvesties pour soutenir la croissance.

Rémy Cointreau anticipe également un effet de change positif de 15 millions d'euros sur son chiffre d'affaires annuel, contre un impact négatif de même montant précédemment.

Le groupe présentera ses résultats semestriels et ses perspectives financières à moyen terme le 25 novembre prochain.

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