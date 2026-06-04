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Rémy Cointreau : le bénéfice net annuel recule de 35% sous l'effet des droits de douane
information fournie par Boursorama avec AFP 04/06/2026 à 09:30

Rémy Cointreau a annoncé jeudi un bénéfice net annuel en recul de 35% pour son exercice décalé 2025-26, sous l'effet de droits de douane additionnels appliqués en Chine comme aux Etats-Unis, et de coûts de production accrus. Ces résultats annuels, légèrement supérieurs aux attentes d'après Bloomberg, ont fait bondir l'action dans les premiers échanges de la journée.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ILYA S. SAVENOK )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ILYA S. SAVENOK )

Le groupe de spiritueux, qui a engagé ce printemps un plan de transformation, prévoit pour 2026-27 "un retour à une croissance organique durable du chiffre d'affaires" et "une légère amélioration organique de la marge opérationnelle courante".

Pour cette année, le groupe a annoncé un bénéfice net de 79 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 935 millions en repli de 5%.

Son activité est pénalisée aussi par les taux de change (dollar et yuan) et une situation "complexe" en Chine, malgré un bon dernier trimestre pour le cognac dans la région Asie-Pacifique.

Pour son directeur général Franck Marilly, arrivé il y a juste un an, c'est "une année de transition" qui "a permis de remporter plusieurs batailles importantes", notamment une amélioration sur le marché américain et de l'activité en duty-free.

"Dans un environnement macroéconomique et géopolitique toujours complexe, nous avons délivré en 2025-26 une performance conforme à nos objectifs, portée par des progrès tangibles", estime-t-il, notamment une stabilisation de l'activité.

Pour 2026-27, la nouvelle direction veut "accélérer la croissance de (ses) marques hors cognac, saisir toutes les opportunités sur le cognac pour reconstruire la dynamique, renforcer (ses) positions aux États-Unis et en Chine, tout en identifiant de nouveaux relais de croissance" et miser sur l'innovation.

Son plan, qui veut renforcer "l'esprit entrepreneurial" de la société, inclut notamment une réorganisation de sa direction.

Rémy Cointreau, qui compte plus de 1.800 collaborateurs et dont l'activité dépend à plus de 60% des ventes de cognac, a connu trois années difficiles notamment aux Etats-Unis et en Chine, affectées par des tensions géopolitiques et commerciales, des questions de pouvoir d'achat et des changements de préférences de consommation.

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