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Cyclisme/Tour de France-Evenepoel nouveau dauphin de Pogacar après sa victoire sur la 15e étape et l'abandon de Vingegaard
information fournie par Reuters 19/07/2026 à 19:53

Tour de France

Tour de France

par Vincent Daheron

La 15e étape du Tour de ‌France, remportée dimanche par le Belge Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe) au sommet du plateau de Solaison (Haute-Savoie), a quelque peu chamboulé le ​classement général de cette 113e édition, à l'exception près de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), plus que jamais maillot jaune après l'abandon du Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike).

Le Slovène de 27 ans est bien seul sur sa planète à la suite de l'abandon ​de son dauphin Jonas Vingegaard. Le double vainqueur du Tour est monté dans l'ambulance de l'organisation, l'épaule droite en écharpe, après une chute à un peu plus ​de 20 km de l'arrivée.

"Pogi" compte désormais cinq minutes d'avance ⁠sur Remco Evenepoel, son nouveau dauphin, et 5'58'' sur son coéquipier Isaac del Toro. Ce dernier a dépassé le ‌Français Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), toujours quatrième du classement général (+ 6'23'') mais relégué à 25 secondes du podium.

Remco Evenepoel s'est imposé lors d'un sprint à trois devant Tadej Pogacar, qui n'a pas semblé ​lui disputer la victoire, et le Mexicain ‌Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), pour décrocher son troisième succès sur le Tour de France, ⁠son premier sur une étape en ligne.

"C'est incroyable, je tremble littéralement d'émotion. Ça a été une sacrée journée. Je ne me sentais pas très bien au départ, mais j'allais de mieux en mieux au fil de la journée", a réagi le troisième ⁠du Tour 2024.

"C'est un grand ‌pas en avant pour moi de pouvoir suivre ce rythme, parce que c'était un rythme fou."

En cette ⁠fin de deuxième semaine, Tadej Pogacar a une nouvelle fois montré qu'il était le plus fort. Mais il s'est cette ‌fois-ci mué en coéquipier de luxe pour emmener sur le podium Isaac del Toro, lui aussi tombé ⁠dans la chute de Jonas Vingegaard.

Le double champion du monde en titre a accéléré dans ⁠la première partie de la ‌redoutable montée du plateau de Solaison (11,3 km à 9% de pente moyenne), calant son tempo sur celui que son équipier était ​en mesure de suivre. Seul Remco Evenepoel a été en ‌mesure d'accompagner le duo, qui a repris l'Américain Quinn Simmons (Lidl-Trek), dernier rescapé de l'échappée de 24 coureurs, à 4 km de l'arrivée.

Vainqueur au même endroit ​le mois dernier lors du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Isaac del Toro a tenté à deux reprises de décramponner Remco Evenepoel dans le dernier kilomètre, en vain.

Bluffant samedi, Paul Seixas n'a pas été aussi saignant dimanche, terminant quatrième du jour à près d'une ⁠minute du vainqueur.

Le grimpeur de 19 ans n'a pas pu prendre la roue du trio de tête. Il n'a, en plus, jamais été relayé par Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe) ou Juan Ayuso (Lidl-Trek) et a dû céder à Isaac del Toro le maillot blanc de meilleur jeune qu'il portait dimanche pour la première fois de sa carrière.

"J'ai fait ma montée à mon rythme. Je reste dans le coup pour le général. Globalement, je suis content", a-t-il estimé.

Le peloton fait relâche lundi avant les six ​dernières étapes.

(Reportage de Vincent Daheron à Vougy)

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