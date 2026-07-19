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Cyclisme-Vingegaard abandonne le Tour de France après une fracture de la clavicule droite
information fournie par Reuters 19/07/2026 à 19:54

Tour de France

Tour de France

par Vincent Daheron

Le ‌Danois Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, a abandonné dimanche ​la 113e édition de la Grande boucle, victime d'une fracture de la clavicule droite lors une chute pendant la 15e étape.

Le coureur de l'équipe Visma-Lease a ​bike, deuxième du classement général au départ de l'étape, a chuté dans un virage à droite ​en descente à un peu plus ⁠de 20 km de l'arrivée au plateau de Solaison (Haute-Savoie).

Jonas Vingegaard, âgé de ‌29 ans, a visiblement heurté le trottoir pendant sa chute. Il est ensuite monté dans l'ambulance de l'organisation, l'épaule droite ​en écharpe.

"En raison de ‌la gravité de la fracture de la clavicule, une ⁠intervention chirurgicale a été recommandée et sera réalisée dans les prochains jours", a déclaré son équipe Visma-Lease a bike dans un communiqué.

"Il souffrait sur le ⁠moment et c'était clair ‌assez rapidement qu'il ne pourrait pas continuer", avait auparavant réagi ⁠son directeur sportif Marc Reef.

Le Scandinave, qui a subi la nuit ‌dernière un contrôle antidopage inopiné, n'avait jamais abandonné sur un grand ⁠tour. Il participait cette année à son sixième Tour ⁠de France.

"Je suis vraiment, ‌vraiment déçu et triste qu'il rentre à la maison. Le Tour ne ​sera pas le même sans lui. ‌J'espère qu'il pourra bien se remettre", a déclaré Tadej Pogacar en conférence de presse.

Le premier maillot ​jaune de cette 113e édition avait déjà subi une grave chute en avril 2024 lors du Tour du Pays basque.

Son coéquipier Sepp Kuss ⁠et le Mexicain Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) sont également tombés mais sont repartis.

L'abandon de Jonas Vingegaard rebat les cartes au classement général. Le Belge Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe), vainqueur du jour, a pris la deuxième place derrière Tadej Pogacar tandis qu'Isaac del Toro grimpe sur la troisième marche du podium.

(Reportage de ​Vincent Daheron à Vougy)

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