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Cyclisme/Tour de France-Pogacar et Vingegaard soumis à un contrôle antidopage inopiné dans la nuit
information fournie par Reuters 19/07/2026 à 14:18

Tour de France

Tour de France

Le Slovène ‌Tadej Pogacar et le Danois Jonas Vingegaard, respectivement premier et ​deuxième du classement général du Tour de France, ont tous les deux été soumis à un contrôle antidopage inopiné dans la nuit ​de samedi à dimanche, ont déclaré les deux coureurs au départ de la ​15e étape, confirmant une information du ⁠Parisien.

Tadej Pogacar a été contrôlé à cinq heures du matin, ‌a confirmé à Reuters l'attaché de presse de l’équipe UAE Team Emirates-XRG.

"J'ai dormi quatre heures. Je n'ai ​pas réussi à ‌me rendormir. Ce n'est clairement pas génial de ⁠se réveiller au milieu de ses rêves", a déclaré le quadruple vainqueur du Tour au départ de la 15e étape à Champagnole (Jura). "Ils ⁠viennent aléatoirement ‌le matin pendant le Tour et aujourd'hui, ils ont ⁠choisi de venir pendant la nuit."

Jonas Vingegaard a, lui, déclaré ‌avoir été contrôlé à deux heures du matin.

"L'ITA (Agence ⁠de contrôles internationale) ne m'a pas autorisé à beaucoup ⁠dormir", a déclaré ‌dimanche matin le coureur de la formation Visma-Lease a bike. "Je ​dormais très bien mais quelqu'un ‌a frappé à la porte à deux heures, ça a été une grande surprise ​pour moi."

"Évidemment, c'est bien qu'ils fassent des contrôles, mais c'est moins bien quand ça affecte la performance et le ⁠sommeil. Ça m'a pris environ 40 minutes avant que je revienne dans ma chambre. Ce n'était pas la meilleure nuit."

La 15e étape du Tour de France propose dimanche un parcours montagneux de 183,9 km entre Champagnole et le plateau de Solaison (Haute-Savoie).

(Reportage de ​Vincent Daheron à Vougy)

Sport
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