Rémy Cointreau dépasse les prévisions de chiffre d'affaires, mais les doutes quant à la reprise du marché du cognac pèsent sur le cours de l'action

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* Le chiffre d'affaires organique du premier trimestre a dépassé les prévisions, grâce notamment au cognac

* Le cours de l'action recule de 4,9% en raison des inquiétudes persistantes concernant les prix et la Chine

* La société maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année

(Ajout de puces, d'un paragraphe sur l'évolution du cours de l'action au paragraphe 5, et de commentaires d'analystes aux paragraphes 6, 7 et 9) par Hugo Lhomedet et Emma Rumney

Le groupe français de spiritueux Rémy Cointreau RCOP.PA a annoncé mercredi un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux attentes, la croissance de son activité cognac et la forte demande sur les marchés de la région Asie-Pacifique hors Chine ayant contribué à compenser la faiblesse observée ailleurs.

Le fabricant de Rémy Martin a annoncé une hausse de 1,3% de son chiffre d’affaires organique, à 223,2 millions d’euros (254,45 millions de dollars), dépassant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur une augmentation de 0,2% à 218,8 millions d’euros, selon un consensus établi par la société.

Rémy cherche à relancer sa croissance après une période de ralentissement prolongée due au déstockage des distributeurs américains et à la faiblesse de la demande en Chine. Sa division cognac a renoué avec la croissance, avec des ventes organiques en hausse de 7,7%, bien au-delà des prévisions des analystes qui tablaient sur une progression de 1,3%, grâce à une forte dynamique sur les marchés de la région Asie-Pacifique hors Chine. L'action de la société a toutefois reculé de 5,2%, les analystes ayant souligné que ces résultats supérieurs aux prévisions ne signalaient pas encore une reprise durable sur les deux principaux marchés du cognac du groupe. "On observe quelques signes positifs, mais pas encore de reprise pour le cognac, ni aux États-Unis ni en Chine", ont indiqué les analystes de Bernstein dans une note. "Les prix du cognac restent sous pression, la situation en Chine n’est pas encore stabilisée et la distribution aux États-Unis ajoute des perturbations à court terme", ont déclaré les analystes de Barclays.

Les ventes de la division liqueurs et spiritueux ont reculé de 6,6% en croissance organique, alors que les prévisions tablaient sur une baisse de 1,5%, le calendrier défavorable des expéditions aux États-Unis ayant pesé sur les résultats. Jefferies a estimé que les performances du cognac, meilleures que prévu, et le maintien des objectifs devraient rassurer les investisseurs, même si la faiblesse des liqueurs et spiritueux et la nécessité d’une accélération au second semestre pourraient limiter le potentiel de hausse.

La société a maintenu ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

(1 dollar = 0,8772 euro)