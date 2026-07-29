Rémy Cointreau débute son exercice avec une légère croissance

Le spécialiste des spiritueux a dévoilé un chiffre d'affaires en légère progression au premier trimestre de son exercice 2026-2027, porté notamment par le redressement de sa division Cognac.

Sur la période, les revenus de Rémy Cointreau se sont élevés à 223,2 millions d'euros, en hausse de 1,3% en organique, ou de 1,1% en données publiées. Cette performance a été soutenue par une progression des ventes de Cognac de 7,7% en organique, grâce à une forte hausse observée dans la région Asie-Pacifique. Pour l'activité Liqueurs et Spiritueux, un repli de 6,6% a été observé en organique. Cette division a souffert d'un effet de phasage défavorable aux Etats-Unis.

Au niveau régional, le principal moteur a été la zone APAC grâce à la vigueur de l'Asie hors Chine. Dans la région Amériques, la solide croissance enregistrée aux Etats-Unis a permis de compenser en partie des effets de déstockage au Canada.

Le groupe a confirmé l'ensemble de ses ambitions sur l'exercice en cours. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, une organique durable est anticipée avec une accélération progressive au fil des trimestres. Une légère amélioration organique est attendue pour la marge opérationnelle courante.