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Raphaël Viard rejoint le comité exécutif de Forvia
information fournie par Zonebourse 14/10/2026 à 08:58

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Forvia annonce la nomination de Raphaël Viard, directeur du numérique et de l'intelligence artificielle, au comité exécutif du groupe. Il sera ainsi directement rattaché à Martin Fischer, directeur général de l'équipementier automobile.

Le groupe explique que cette nomination reflète le rôle de plus en plus stratégique de l'IA dans sa transformation, ainsi que son ambition de faire des technologies numériques, des données et de l'IA des leviers essentiels de compétitivité, de performance opérationnelle et de création de valeur.

Après avoir occupé plusieurs postes de direction chez Alstom, la SNCF, Saint-Gobain et Bouygues Construction, Raphaël Viard a rejoint Forvia en août 2025 en tant que group senior vice president et chief digital information officer, avant d'être nommé chief digital and artificial intelligence officer.

Par ailleurs, Forvia annonce la nomination d'Olivier Lefebvre au poste de directeur de la région JIKA (Japon, Inde, Corée, ASEAN), avec effet immédiat, en plus de ses responsabilités actuelles de chief operating officer et d'executive vice president du groupe.

Olivier Lefebvre a rejoint le groupe en 1995 et a occupé plusieurs fonctions de direction en Amérique du Sud et en Europe. Il a notamment dirigé, plus récemment, l'activité Clean Mobility de Forvia. Dans ses nouvelles fonctions, il succède à Shoji Akiyama, qui a choisi de saisir de nouvelles opportunités professionnelles en dehors du groupe.

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