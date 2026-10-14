La Bourse de Paris dans le vert avant l'inflation américaine

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris va de l'avant mercredi, avant la publication de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois de septembre, cruciale pour anticiper la future politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le CAC 40 prenait 0,53 % vers 10H00 (heure de Paris), à 7.869,23 points, soit une hausse de 41,60 points. La veille, l'indice avait perdu 0,07 %.

Le principal rendez-vous de la journée est la publication des chiffres de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois de septembre aux Etats-Unis, première économie mondiale, attendue à 14H30 (heure de Paris).

Ce "chiffre va déterminer la suite de la semaine" sur les marchés, relève Florian Ielpo, analyste de Lombard Odier Investment Managers.

Il aidera les investisseurs à anticiper la suite de la politique monétaire de la Fed, confrontée à une montée de l'inflation provoquée par la hausse des prix du pétrole, conséquence de la guerre au Moyen-Orient.

Une inflation plus faible que prévue donnerait davantage de marge de manœuvre à l'institution pour ne pas monter trop haut ses taux directeurs. Au contraire, des chiffres plus élevés l'obligeraient à adopter une politique monétaire encore plus restrictive.

La prise de parole d'un responsable de la banque centrale américaine a alimenté la veille l'optimisme des investisseurs quant à sa volonté de ne pas aller trop loin dans les hausses de taux, généralement perçues comme défavorables aux marchés d'actions.

Si "une hausse de taux supplémentaire pourrait être appropriée" cette année, "je ne pense pas avoir aujourd'hui de raison de croire qu'il nous faudra aller au-delà", a ainsi déclaré John Williams, président de la branche régionale de New York.

Les investisseurs gardent aussi un oeil sur la situation politique et budgétaire française, alors que le projet de budget 2027 est arrivé mardi en séance plénière à l'Assemblée nationale et que la dette publique hexagonale est sous pression depuis plusieurs semaines.

Le gouverneur de la Banque de France Emmanuel Moulin a appelé mercredi le monde politique à "prendre (ses) responsabilités" pour l'adoption d'un budget, estimant qu'il "existe un certain nombre de dispositions dans la Constitution" permettant qu'il soit voté "même sans majorité".

Dans ce contexte, vers 10H00, le rendement à échéance dix ans de la dette française atteignait 4,82%, contre 4,84% la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, atteignait 3,45%, contre 3,46%.

ASML fait rebondir STMicroelectronics et Soitec

Les investisseurs saluent les résultats du groupe néerlandais ASML, plus important fournisseur mondial de machines de photolithographie pour l'industrie des semi-conducteurs, qui grimpait à Amsterdam dans les premiers échanges.

La société a enregistré un bénéfice net de 5 milliards d'euros au 3e trimestre 2026, en hausse de 138% sur un an. ASML a revu à la hausse ses perspectives de chiffre d'affaires pour 2026, entre "44 et 45 milliards d'euros", contre entre "43 à 45 milliards d'euros" annoncé en juillet.

Dans la foulée de cette publication, les deux entreprises françaises spécialisées dans les semi-conducteurs, STMicroelectronics (+2,03 % à 44,73 euros), et Soitec (+1,62 % à 147,65 euros) grimpaient à Paris.

Elles avaient nettement reculé la veille, après des annonces de progrès de l'entreprise chinoise CXMT ayant ravivé la crainte d'une réduction de l'avance américaine par rapport à Pékin sur la chaîne de production de l'IA.

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