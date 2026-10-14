L'Ukraine affirme que SpaceX limite les opérations de Starlink, ce qui perturbe ses activités militaires

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

* Les responsables signalent des limitations pour la version militaire au-delà de 160 km/h

* L'armée indique que certaines opérations ont dû être annulées en raison de ces restrictions

* Cette décision intervient alors que Kyiv subit la pression de Washington

par Yuliia Dysa

SpaceX SPCX.O a imposé une limitation sur certains services Starlink en Ukraine, perturbant ainsi les missions de drones de combat pour lesquelles cette technologie est cruciale, ont déclaré mercredi des responsables.

Les terminaux Internet par satellite de la société d’Elon Musk sont essentiels pour guider les frappes de drones à longue portée de l’Ukraine dans le sud et l'est occupés du pays, qui ont semé le chaos dans la logistique russe.

“Nos forces de défense n’ont reçu aucun avertissement concernant cette restriction, ce qui a entraîné l’interruption de plusieurs missions”, a écrit Serhiy Beskrestnov, conseiller présidentiel, sur Telegram.

Beskrestnov a précisé que SpaceX avait suspendu le fonctionnement de sa version militaire au-delà de 100 miles par heure (160 km/h).

Le 7e Corps de réaction rapide ukrainien, déployé dans le sud-est, a ajouté que certaines unités avaient été contraintes d’annuler certaines missions.

“D’après nos observations, pendant les vols, la connexion pouvait se couper pendant 10 à 20 secondes à des vitesses de seulement 110 à 120 km/h. Les drones continuaient d’avancer, mais ces interruptions les rendaient plus difficiles à contrôler”, a-t-il déclaré dans un communiqué adressé à Reuters.

Une source au sein du ministère ukrainien de la Défense a ajouté que ces limitations compliquaient considérablement la logistique et certaines opérations de drones.

SpaceX n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau habituelles aux États-Unis.

KYIV SOUS LA PRESSION DE WASHINGTON

Bien que les raisons de cette limitation du service Starlink n’aient pas été immédiatement claires, cette mesure intervient alors que Washington fait pression surKyiv pour qu’elle cesse ses frappes contre les raffineries de pétrole russes.

Starlink ne fonctionne pas en Russie et les drones ukrainiens qui frappent l’industrie pétrolière russe utilisent d’autres moyens de communication.

L’Ukraine a déjà déclaré n’avoir pas reçu, comme d’habitude, d’avertissement préalable de la part de ses alliés concernant certaines frappes de missiles récentes sur la capitale.

Depuis sa mise en service au-dessus de l’Ukraine au début de l’invasion russe en 2022, Starlink est devenu la pierre angulaire des communications sur le champ de bataille ukrainien, les unités utilisant son accès Internet par satellite pour communiquer entre elles.

Au fil du temps, sa résistance au brouillage des signaux électroniques en a également fait un outil essentiel pour piloter des drones d’attaque à longue portée ainsi que de grands hexacoptères qui larguent des ravitaillements sur la ligne de front ukrainienne.