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Pour Roussel, la gauche est "renforcée" par la multiplicité des candidatures
information fournie par AFP 14/10/2026 à 10:14

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Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel le 18 septembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel le 18 septembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Fabien Roussel, candidat communiste à l'élection présidentielle, s'est réjoui mercredi de la multiplicité des candidatures qui représentent "des sensibilités différentes" et "renforcent" la gauche.

"Nous sommes trois aujourd'hui à gauche, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann et moi même. Les Français doivent avoir la liberté de pouvoir choisir le programme dont ils se sentent le plus proche", a déclaré le secrétaire national du Parti communiste sur RTL.

Niant que ces candidatures multiples mettent en péril la présence de la gauche au second tour, le communiste affirme au contraire qu'elles la renforcent (...) quand nous avons des programmes qui ont des sensibilités différentes".

"Par exemple, je parle de travail, de création de richesses, de réindustrialisation de la France", a-t-il mis en avant.

Donné entre 2 et 3% dans les sondages, Fabien Roussel est loin derrière Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann mais "on n'est qu'en début de campagne", a-t-il relativisé.

Soulignant être le "seul candidat de gauche à s'être rendu au salon de l'automobile", M. Roussel a souhaité que les aides publiques aux constructeurs soient "réservées aux véhicules produits et assemblés en France".

"L'argent des Français doit servir à subventionner les véhicules produits en France et notamment un véhicule électrique pas cher et populaire", a-t-il plaidé.

Il a également soutenu les appels à manifester le 17 octobre car "il faut entendre cette colère qui bouillonne dans notre pays et qui fait que les gens n'en peuvent plus de travailler sans pouvoir vivre dignement".

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2 commentaires

  • 10:43

    Ils ont un grand intellectuel au PCF

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