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QatarEnergy signale des "dégâts considérables" après des tirs de missiles sur la ville industrielle de Ras Laffan
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 20:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec la déclaration de QatarEnergy, ajout de détails)

QatarEnergy, le géant pétrolier du Qatar, a déclaré mercredi que des "dégâts considérables" avaient été causés par des tirs de missiles sur la zone industrielle de Ras Laffan, peu après que le ministère de l'Intérieur du pays a fait état d'un incendie résultant d'une attaque iranienne sur la zone.

"Des équipes d'intervention d'urgence ont été déployées immédiatement pour contenir les incendies qui en ont résulté", a déclaré le deuxième exportateur mondial de GNL dans un communiqué. Aucune victime n'a été signalée et tout le personnel a été retrouvé. Le Qatar a condamné l'attaque dans un communiqué, affirmant qu'elle représentait une "menace directe" pour sa sécurité nationale. L'Iran persiste à cibler le Qatar et les pays voisins dans une "approche irresponsable", a ajouté le ministère qatari des affaires étrangères.

Le ministère de l'intérieur du Qatar a déclaré plus tôt que le personnel de la défense civile s'occupait d''un incendie dans la région de Ras Laffan à la suite d'une attaque iranienne. Le ministère a déclaré que l'incendie dans la région de Ras Laffan avait été provisoirement maîtrisé et qu'aucun blessé n'avait été signalé. Ras Laffan, situé à 80 km au nord de Doha, est une plaque tournante de l'industrie énergétique et accueille plusieurs entreprises internationales.

L'Iran avait auparavant émis un avis d'évacuation pour plusieurs installations pétrolières en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, dont la raffinerie de Ras Laffan, indiquant qu'elles seraient visées par des frappes "dans les heures à venir", ont rapporté les médias d'État iraniens. Les installations de GNL du Qatar à Ras Laffan sont en cours d'évacuation, a déclaré mercredi à Reuters une source au fait du dossier, à la suite de la menace iranienne d'attaquer les installations énergétiques du Golfe.

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