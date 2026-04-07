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Publicis : vers un re-test des 77E ?
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 12:00

Publicis fait partie du "top-3" des titres les plus recherchés malgré le haut niveau d'incertitude : le titre ouvre un "gap" au-dessus de 72,6E et s'achemine vers un re-test des 77E, l'éphémère zénith du 13 mars, avec un objectif secondaire les 80E du 9 février

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