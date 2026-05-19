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Publicis : surpasse l'oblique baissière des 83,5E
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 12:30

Publicis a quelque peu hésité le 18/05 mais après une séquence "porte de saloon" en intraday, les acheteurs ont définitivement repris la main ce 19 mai et permis le franchissement des 82E, puis dans la foulée, l'effacement de résistance oblique moyen terme qui gravite vers 83,5E (elle est issue du zénith des 108E des 5/6 février 2025).

Publicis devrait tester incessamment la résistance des 89,5E du 15 décembre 2025 au 12 janvier 2026.

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