Prudence en Europe face aux incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient

Les principales Bourses européennes évoluent sur une note prudente en début de séance alors que l'incertitude domine autour du conflit au Moyen-Orient en cours depuis près d'un mois.

L'annonce d'un nouveau report de l'ultimatum adressé par le président américain Donald Trump à l'Iran n'a provoqué qu'un bref soulagement sur les marchés financiers. Le rebond signalé par les contrats à terme sur les indices boursiers en Europe n'a pas tenu et les cours du pétrole sont repartis à la hausse.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,35% à 7.743,10 points vers 08h30 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,48% tandis qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,09%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,48%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,28% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,55%.

Donald Trump a annoncé jeudi soir que Washington s'abstiendrait pendant 10 jours de mettre à exécution sa menace de détruire les centrales énergétiques iraniennes, repoussant à nouveau son ultimatum en raison, a-t-il dit, de l'avancée des négociations avec Téhéran.

Mais de son côté, l'Iran se montre beaucoup plus réservé. Aucun projet de pourparlers ne semble réaliste à ce stade, a déclaré à Reuters un responsable iranien, qui a affirmé que la proposition américaine de sortie du conflit qui a été transmise à l'Iran est "à sens unique et injuste".

Aux valeurs, Pernod Ricard PERP.PA rebondit de plus de 3%, en tête du CAC 40, après avoir chuté de 5% la veille après des informations, confirmées depuis, sur des discussions en vue d'un rapprochement avec le groupe américain Brown-Forman BFb.N , propriétaire de la marque de whisky Jack Daniel's.

(Rédigé par Blandine Hénault)