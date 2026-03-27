"Nous voulons voir une résolution rapide (du conflit) qui rétablisse la sécurité et la stabilité régionales, et qui permette la réouverture du détroit d'Ormuz", déclare la cheffe de la diplomatie britannique Yvette Cooper au second jour de la réunion du groupe G7 près de Paris. (COMPLETE VIDIA4W68ZQ_FR) SONORE
Moyen-Orient: la cheffe de la diplomatie britannique exhorte à "une résolution rapide"
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