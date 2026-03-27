 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Promotion de cosmétiques auprès des adolescents: l'Italie enquête sur LVMH
information fournie par AFP 27/03/2026 à 11:22

L'autorité italienne de la concurrence a annoncé l'ouverture d'une enquête contre LVMH et ses marques Sephora et Benefit pour avoir promu l'utilisation de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'autorité italienne de la concurrence a annoncé l'ouverture d'une enquête contre LVMH et ses marques Sephora et Benefit pour avoir promu l'utilisation de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'autorité italienne de la concurrence a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête contre le géant français du luxe LVMH et ses marques Sephora et Benefit pour avoir promu "l'utilisation précoce de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents", dont des crèmes anti-âge.

L'autorité (AGCM) a indiqué dans un communiqué enquêter sur "l’omission ou le caractère trompeur d’informations pertinentes" dans les magasins Sephora et en ligne.

Il s'agit notamment d'"avertissements et précautions concernant des cosmétiques non destinés aux mineurs ou non testés sur eux", en particulier pour les gammes Sephora Collection et Benefit Cosmetics, a précisé l'AGCM dans un communiqué.

Les trois sociétés sont également soupçonnées d'avoir impliqué "de très jeunes micro-influenceuses qui inciteraient les jeunes, un public particulièrement vulnérable, à l’achat compulsif de cosmétiques", selon l'autorité.

La promotion de ces produits (y compris auprès des moins de 10/12 ans) aurait "favorisé des achats compulsifs de masques pour le visage, de sérums et de crèmes anti-âge", selon l'AGCM, avec de potentiels effets sur leur santé.

De nombreuses marques de cosmétiques se sont lancées sur le créneau nouveau et juteux des pré-adolescents, avec des masques hydratants ou après-soleil, des "brumes" ou des lotions toniques, à l'effigie de licornes, pandas ou de chiots.

- Les enfants n'ont pas besoin de cosmétiques -

Mais "l'enfant n'a pas besoin de cosmétiques, à part des produits d'hygiène, bien sûr - dentifrice et gel douche - et de produits solaires, quand il y a une exposition", rappelait à l'AFP fin 2025 Laurence Coiffard, professeure en pharmacie à la faculté de Nantes, en France, spécialisée en cosmétologie.

Et utiliser des produits cosmétiques pour adultes bourrés de substances chimiques expose à des perturbateurs endocriniens et à des phytoestrogènes qui peuvent perturber le développement hormonal et accroître les risques de développer des allergies cutanées, ont montré des études scientifiques, selon Mme Coiffard.

En outre, ces produits "perpétuent une certaine norme de beauté", en normalisant l'usage d'une panoplie de soins de beauté, "très coûteuse et chronophage", a souligné la chercheuse américaine Molly Hales, de l'université Northwestern de Chicago.

Avec sa collègue Sarah Rigali, elle s'est fait passer pendant plusieurs mois pour une jeune fille de 13 ans sur TikTok, dans le cadre d'une étude publiée en 2025.

Les vidéos présentaient en moyenne six produits, souvent des crèmes anti-âge destinées aux adultes, pour un coût moyen de 145 euros.

Des locaux de Sephora et LVMH ont été perquisitionnés jeudi en Italie, a indiqué l'AGCM. Ces enquêtes peuvent notamment déboucher sur de lourdes amendes.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

LVMH
458,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 27.03.2026 11:33 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,28% pour le Nasdaq .IXIC : * NETFLIX ... Lire la suite

  • Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot (à droite) accueille son homologue américain Marco Rubio (à gauche) pour une réunion des chefs de la diplomatie du G7à l'Abbaye de Vaux-de-Cernay, près de Paris, le 27 mars 2026 ( AFP / Alain JOCARD )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 27.03.2026 11:27 

    Voici les derniers événements en liaison avec la guerre au Moyen-Orient, à son 28e jour vendredi: . 120 musées et bâtiments historiques endommagés en Iran Les frappes menées par les Etats-Unis et Israël en Iran ont endommagé au moins 120 musées et bâtiments historiques ... Lire la suite

  • Sébastien Lecornu, à Vernon, le 15 mars 2026 ( POOL / MARTIN LELIEVRE )
    "La méthode paie" mais... : le gouvernement accueille avec "prudence" les "bonnes surprises" sur le déficit
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.03.2026 11:04 

    L'Insee a annoncé un déficit pour 2025 à 5,1%, plus bas qu'attendu. "Aucune raison de se satisfaire", note Bercy. Face à un déficit public légèrement revu à la baisse, Sébastien Lecornu a prôné vendredi 27 mars une "maîtrise" des finances publiques "quoi qu'il ... Lire la suite

  • Moyen-Orient: la cheffe de la diplomatie britannique exhorte à "une résolution rapide"
    Moyen-Orient: la cheffe de la diplomatie britannique exhorte à "une résolution rapide"
    information fournie par AFP Video 27.03.2026 11:01 

    "Nous voulons voir une résolution rapide (du conflit) qui rétablisse la sécurité et la stabilité régionales, et qui permette la réouverture du détroit d'Ormuz", déclare la cheffe de la diplomatie britannique Yvette Cooper au second jour de la réunion du groupe ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank