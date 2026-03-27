Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio arrive à l'éaroport du Bourget le 27 mars 2026 pour participer à une rencontre des chefs de la diplomatie du G7 près de Paris ( POOL / Brendan Smialowski )

Voici les derniers événements en liaison avec la guerre au Moyen-Orient, à son 28e jour vendredi:

. Le chef de la diplomatie américaine en France pour le G7

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio est arrivé en France vendredi, selon un journaliste de l'AFP, pour le second jour d'une réunion du G7, au cours de laquelle il devrait pousser ses homologues à aider à la réouverture du détroit d'Ormuz.

. Réunion du Conseil de sécurité, selon Moscou

Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir à huis clos vendredi, à la demande de Moscou, sur la guerre engagée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, selon un représentant russe cité par l'agence Tass.

"La Fédération de Russie a demandé la tenue de consultations à huis clos au Conseil de sécurité de l’ONU en raison des frappes en cours contre des infrastructures civiles en Iran, notamment des établissements d'enseignement et de santé", a indiqué Evgueni Ouspenski, porte-parole du représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU, cité par l'agence russe.

Les États-Unis, qui assurent la présidence du Conseil de sécurité ce mois-ci, ont fixé la réunion à 10H00 à New York (14H00 GMT), selon TASS.

. Bourses prudentes, pétrole en repli

Les marchés asiatiques restent orientés à la baisse vendredi, malgré l'annonce par le président américain Donald Trump d'une extension de son ultimatum.

A Tokyo, vers 04H10 GMT, l'indice Nikkei lâchait 0,37%, à Séoul le Kospi reculait de 1,89%. Taipei abandonnait 1,23% et Sydney 0,34%.

Du côté du pétrole, le Brent de la mer du Nord, référence mondiale du brut, lâchait 0,82% à 107,12 dollars le baril vers 04H10 GMT. Son équivalent américain, le WTI, reculait de 1,09% à 93,45 dollars le baril.

. Attaques iraniennes en Israël et dans le Golfe

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont dit vendredi avoir ciblé avec des missiles et des drones des cibles militaires et énergétiques en Israël et dans les pays du Golfe, selon une communication relayée par l'agence de presse iranienne Fars.

L'armée idéologique de la République islamique détaille plusieurs frappes en Israël, ainsi que sur des bases américaines aux Emirats arabes unis, Qatar, Koweït et Bahreïn, notamment un hangar de maintenance de systèmes de défense antiaérien Patriot.

. Frappes d'ampleur sur Téhéran

L'armée israélienne a dit tôt vendredi avoir mené de nouveau des frappes d'ampleur sur "des infrastructures" non précisées dans la capitale iranienne, Téhéran.

Explosions et frappes dans le sud de Beyrouth

Des explosions ont été entendues par des journalistes de l'AFP et de la fumée vue en provenance de la banlieue sud de la capitale libanaise, considérée par Israël comme un fief du mouvement pro-iranien Hezbollah.

Selon des médias locaux libanais, cela suivait des frappes israéliennes sur cette zone régulièrement visée depuis le début du conflit.

. Trump repousse son ultimatum

Le président américain Donald Trump avec les membres de son cabinet, à la Maison blanche à Washington le 26 mars 2026 ( AFP / Jim WATSON )

Le président américain a repoussé jusqu'au 6 avril son ultimatum avant d'éventuelles frappes américaines contre les centrales électriques en Iran. Il s'agit selon lui d'une "demande du gouvernement iranien".

Donald Trump n'a pas précisé quelles conditions devaient être remplies d'ici là. Il avait assuré un peu plus tôt que l'Iran était plus désireux que lui de négocier pour mettre fin à la guerre.

. L'état des troupes inquiète en Israël

Le chef de l'opposition israélienne accuse le gouvernement de Benjamin Netanyahu de conduire le pays vers un "désastre sécuritaire" en raison d'une pénurie de soldats combattants.

"Le gouvernement envoie l'armée combattre une guerre sur plusieurs fronts sans stratégie, sans les moyens nécessaires et avec beaucoup trop peu de soldats", a dénoncé Yaïr Lapid dans une déclaration télévisée.

L'armée s'est elle aussi exprimée dans la soirée, disant avoir besoin de "forces supplémentaires" sur le front libanais et d'une manière générale pour pouvoir assurer l'ensemble de ses "missions", selon son porte-parole, le général de brigade Effie Defrin.

. Sportifs iraniens privés de déplacements

L'Iran a interdit jusqu'à nouvel ordre aux équipes nationales et clubs sportifs de voyager dans des pays considérés comme "hostiles", rapporte l'agence de presse iranienne Isna, parlant de risques liés à la sécurité des athlètes.

L'équipe de football d'Iran est qualifiée pour le Mondial-2026, qui se joue à compter du 11 juin dans les trois pays d'Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis, Mexique). La Fédération iranienne a fait savoir la semaine dernière que son pays comptait toujours participer au tournoi, mais pas aux Etats-Unis.

. Réunion des chefs militaires de 35 pays sur le détroit d'Ormuz

image fournie par l'Agence spatiale européenne (ESA) et capturée par le satellite Copernicus Sentinel-2, montrant des panaches de fumée aux alentours de l'aéroport international du Koweït, le 25 mars 2026 ( EUROPEAN SPACE AGENCY / - )

Les chefs d'état-major des armées de 35 pays se sont réunis lors d'une visioconférence organisée par la France pour mettre sur pied une coalition afin de contribuer à "la reprise de la navigation dans le détroit d'Ormuz après la cessation des combats".

. Mort de deux soldats israéliens dans le sud du Liban

L'armée israélienne a annoncé jeudi soir la mort "au combat" d'un de ses soldats dans le sud du Liban, quelques heures après avoir déjà fait état d'un autre décès dans ses rangs.