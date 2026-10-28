Prodways va céder son activité Matières

Le spécialiste de l'impression 3D poursuit le recentrage de ses activités et a annoncé la signature d'un accord en vue de la cession de son pôle Matières, porté par sa filiale DeltaMed, à un groupe spécialisé dans le secteur dentaire.

La transaction, conclue pour un montant de 10,25 millions d'euros pour 100% du capital de DeltaMed, reste conditionnée à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires prévue le 2 décembre 2026.

Spécialisée dans les matériaux et procédés pour le dentaire et la fabrication additive, DeltaMed génère un Ebitda courant d'environ 1,6 million d'euros en rythme annuel. L'entité ne présentait plus que de très faibles synergies avec le reste du groupe depuis le recentrage de la branche Imprimantes sur les applications céramiques.

Cette opération marque une nouvelle étape dans le plan stratégique engagé en 2025 pour la division Systems, quelques mois après la vente de la branche Software. Prodways Group prévoit de redistribuer une partie du produit de cette cession à ses actionnaires, un versement qui sera soumis au vote lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2026.